Legendarni Mijatović: Očitno Jović ni stoodstotno pri stvari

Zadnji posnetki, ki so se pojavili v španskih medijih, Jovića prikazujejo med igro v bazenu skupaj z rojakoma Ivanom Šaponjićem in nekdanjim članom Domžal Nemanjo Maksimovićem , ki igrata za mestna tekmeca Atletico oziroma Getafe. Šaponjića je Atletico že ločil od preostanka ekipe, dokler s testi ne bodo dokazali, da se ni okužil z novim koronavirusom. Tudi nekdanji član Benfice je zaenkrat veliko razočaranje, potem ko je besedo pri klubskem vodstvu zanj zastavil tudi Jan Oblak oziroma agent slovenskega zvezdnika Miha Mlakar . Mlakar je pred nekaj mesecih tudi javno okrcal trenerja Diega Simeoneja , ker Šaponjiću ni ponudil dovolj priložnosti za dokazovanje .

"Predolgo smo brez nogometa, upajmo, da se to ne bi nikoli več zgodilo," si je na radiu Cadena SER zaželel Predrag Mijatović . Nekdanji napadalec in športni direktor madridskega Reala se je dotaknil tudi srbskega napadalca Luka Jovića , ki se v prvi sezoni kot član Reala nikakor ni znašel. Že večkrat je ujezil klubsko vodstvo, nazadnje s piknikom, ki se ga je udeležil z zaščitnim čevljem na poškodovani nogi.

Morajo poiskati rešitev

"Osebno bi Joviću raje govoril zaradi tega, ker dosega gole. Mlad je in sem je prišel po dobrem nizu in dobrem letu v Eintrachtu," je dejal Mijatović, ki je v karieri nosil tudi drese Koma, podgoriških OFK in Budućnosti, beograjskega Partizana, Valencie, Fiorentine in Levanteja."Ni mu steklo in nismo ga veliko videli, samo nekatere podrobnosti, ki pa ne povedo nič o tem, če je igralec za Real Madrid. On sam se zdi, da ni stoodstotno predan ideji, da si želi uspeti v Real Madridu,"meni Mijatović.

"Da bi ga prodali? Brez dvoma je potrebno poiskati kakšno rešitev. Najverjetneje pa je kontraproduktivno, da je tukaj v takšnem stanju,"je nadaljeval legendarni Črnogorec in nekdanji jugoslovanski reprezentant, ki je po razpadu skupne države večino reprezentančne kariere branil barve ZR Jugoslavije, kjer je opravljal tudi vlogo kapetana.

'Mourinha ni mogoče primerjati z Zidanom'

Mijatović se je odzval tudi na nedavne izjave svojega bivšega soigralca pri Realu Aitorja Karanke, ki je dejal, da si Jose Mourinho, s katerim sta nekaj let "kraljevi klub" vodila s klopi, lahko prišteva veliko zaslug za evropske uspehe v zadnjem desetletju. Mourinho in Karanka kot trenerski dvojec sicer z Realom nista napredovala dlje kot do polfinala.

"V vseh teh letih so vsi trenerji malce 'krivi' (za uspehe, op. a.), a najbolj (Zinedine) Zidane. Mourinho je opravil izvrstno delo in vem, kakšen je kot trener. A ne morete ga primerjati s trenerjem, ki je osvojil tri zaporedne naslove, z Zidanom," meni Mijatović, ki pred nadaljevanjem španskega prvenstva in Lige prvakov ostaja optimist.

"Imam dobre vire in vem, da je Real Madrid motiviran in osredotočen na zmago v prvenstvu. Stopili so skupaj za zmago. Prepričani pa so tudi, da se lahko uvrstijo v četrtfinale Lige prvakov,"dodaja Mijatović. "To (igranje na stadionu Alfredo Di Stefano, op. a.) bo hendikep za igralce Real Madrida, a tega se bodo morali privaditi. Nasprotne ekipe bodo imele manjšo prednost, Bernabeu je bolj impozanten, tudi v primeru, če je prazen. Pusti velik vtis. Zdaj bodo morali biti še bolj zbrani in pokazati še več želje. Malce bo čudno. Podaljšanje pogodbe s Sergiom Ramosom? Zdi se mi dobro, da bi Ramosa tukaj spremljali še veliko let. Podaljšanje pogodbe leto za letom ali za dve leti ni pomembno. Potrebno je osvežiti spomin, ker so bili odhodi (Fernanda) Hierra, Raula (Gonzaleza) ali (Ikerja) Casillasa vsi skozi zadnja vrata. Ramos, kot Španec, se mora upokojiti v Real Madridu. Vedno sem za podaljšanje pogodbe z Ramosom. Pozitivno bi bilo za vse. Je izvrsten nogometaš in nastopil je trenutek, da kakšen španski nogometaš zaključi kariero pri Real Madridu."