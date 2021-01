Legendarni Miura se ne da: pri 53 letih podpisal novo pogodbo

Kazujoši Miuraje poklicno pot začel pri Santosu v Braziliji leta 1986, ko je bil star 19 let. Nova sezona bo že njegova 36. v poklicnem nogometu, kar je zares neverjeten dosežek. "Moja pričakovanja in strast do nogometa se le še povečujejo," je ob podpisu pogodbe, ki se je simbolično zgodil ob 11. 1. ob 11. uri (Miura na hrbtu nosi številko 11) dejal Miura. V prejšnji sezoni je zbral štiri nastope v elitni japonski ligi.

"Nogomet je moje življenje. Celotno življenje sem pazil na prehrano, živel sem zdravo in to je recept moje dolgotrajnosti," je ob novem mejniku poudaril legendarni Japonec.

Napadalec je v karieri igral za številne klube, zaigral je med drugim za italijansko Genoo in leta 1999 tudi za takratno Croatio Zagreb, današnji Dinamo Zagreb.