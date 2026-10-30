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Nogomet

Legendarni Nemec ostro nad Viniciusa: Real je boljši brez njega

Madrid, 30. 10. 2026 11.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Lothar Matthäus

Po tem, ko je madridski Real prejšnji konec tedna vpisal izredno pomembno zmago na el clasicu, se je javni diskurz kmalu obrnil od slavljenja treh točk do velikega vprašanja: Ali Madridčani bolje funkcionirajo brez Viniciusa Jr.? Takšnega mnenja je tudi legendarni Lothar Matthaus, ki se je brez dlake na jeziku lotil kontroverznega Brazilca.

Vinicius Junior
Vinicius Junior
FOTO: AP

Vinicius Jr. je bil na tekmi proti Villarrealu kaznovan z rdečim kartonom, njegova reakcija po izključitvi pa mu je prinesla zaostritev njegovega suspenza na štiri obračune. Zaradi incidenta svojim soigralcem ni mogel pomagati na nedeljskem el clasicu, kar pa je Madridčanom morda celo dobro delo. V zadnjem letu je bilo o obnašanju in predstavah Brazilca prelitega ogromno črnila, zdaj pa je situacija očitno eskalirala do te mere, da marsikateri navijač meni, da beli balet bolje igra brez enega svojih največjih zvezdnikov.

Takšnega mnenja je tudi legendarni Lothar Matthaus: "Res me zanima, kaj bo Real storil z Viniciusom, saj bolje igrajo brez njega. Pred Josejem Mourinhom je težka naloga. Kaj storiti z Viniciusom? Brez njega si osvojil prvi El clasico po nekaj letih, tudi v Rimu, ko je Real uprizoril preobrat, je bil prej zamenjan," je dejal veliki Nemec.

Lothar Matthäus
Lothar Matthäus
FOTO: AP

V nadaljevanju svoje izjave pa se je obregnil tudi ob Viniciusovo obnašanje in nemir, ki ga po njegovih besedah prinaša v slačilnico 15-kratnih evropskih prvakov: "Je moteči element, gnilo jabolko, če želite. Njegov ugled v javnosti škoduje ekipi. Zato sem bil vesel, da v bitki za zlato žogo ni končal med prvih 10. Ko ga ni na igrišču, celotno moštvo deluje bolj povezano. Ima ogromen ego, kar je jasno videti na zelenici. "

Končal pa je kar z apelom, ki je letel na samega predsednika kraljevega kluba Florentina Pereza: "Upam, da bo gospod Perez govoril z Viniciusom. Ali ga bo spustil na realna tla, ali pa ga mora Mourinho začeti puščati na klopi. A dvomim, da bo Vinicius s tem zadovoljen," je še dejal Matthaus.

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Lothar Matthäus vinicius real madrid jose mourinho

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