Legendarni Nemec ostro nad Viniciusa: Real je boljši brez njega

Vinicius Jr. je bil na tekmi proti Villarrealu kaznovan z rdečim kartonom, njegova reakcija po izključitvi pa mu je prinesla zaostritev njegovega suspenza na štiri obračune. Zaradi incidenta svojim soigralcem ni mogel pomagati na nedeljskem el clasicu, kar pa je Madridčanom morda celo dobro delo. V zadnjem letu je bilo o obnašanju in predstavah Brazilca prelitega ogromno črnila, zdaj pa je situacija očitno eskalirala do te mere, da marsikateri navijač meni, da beli balet bolje igra brez enega svojih največjih zvezdnikov.

Takšnega mnenja je tudi legendarni Lothar Matthaus: "Res me zanima, kaj bo Real storil z Viniciusom, saj bolje igrajo brez njega. Pred Josejem Mourinhom je težka naloga. Kaj storiti z Viniciusom? Brez njega si osvojil prvi El clasico po nekaj letih, tudi v Rimu, ko je Real uprizoril preobrat, je bil prej zamenjan," je dejal veliki Nemec.