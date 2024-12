Legendarni Nemec udaril po Fifi zaradi izbire Savdske Arabije

Skupni kandidaturi Španije, Portugalske in Maroka za mundial 2030 je Fifa – z izgovorom obeležitve stote obletnice prvega svetovnega prvenstva – dodala še uvodne tekme v Argentini, Urugvaju in Paragvaju. To pomeni, da bodo največji nogometni turnir na svetu prvič v zgodovini gostile tri celine, ki so s tem avtomatično izgubile možnost kandidature za prvenstvo čez štiri leta.

Lahm: Proces odločanja osnova za pomislek, da nekaj ni v redu

"Pomembno je, da tako pomembne dogodke gostijo demokratične države," je zmago Savdske Arabije nedavno komentiral Philipp Lahm. "V športu je demokratično sprejemanje odločitev zelo prisotno, to pa ne velja za Savdsko Arabijo," je pojasnil nekdaj eden najboljših bočnih branilcev na svetu.

Ambasador minulega evropskega prvenstva v Nemčiji se je obregnil tudi ob način glasovanja za svetovni prvenstvi 2030 in 2034, ki sta potekali istočasno. "Nisi mogel glasovati za eno kandidaturo in proti drugi. Lahko si glasoval le za obe ali proti obema," je razkril Lahm in dodal: "To je osnova za pomislek, da nekaj ne more biti v redu."

Organizacije opozarjajo na pravice delavcev, žensk in drugih skupin

Da s kandidaturo Savdske Arabije marsikaj ni v redu, že dlje časa opozarjajo organizacije za človekove pravice. Enotne so si, da Savdska Arabija z milijardnim investiranjem v šport skuša popraviti slab ugled zaradi eklatantnega kršenja osnovnih človekovih pravic.

Kot so opozarjali že pred svetovnim prvenstvom v Katarju, bodo pri izbiri Savdske Arabije najbolj nastradali tuji delavci. Ti bodo v katastrofalnih in pogosto nevarnih pogojih gradili "savdske nogometne sanje", je v svojem poročilu z naslovom "Najprej umri, plačali bomo pozneje" zapisala organizacija Humas Rights Watch (HWR).

Ista organizacija je nadalje opozorila, da so v državi gostiteljici SP 2034 močno zatirane pravice medijev, žensk in skupine LGBTQ+, poroča CNN.

Fifa za oceno stanja najela podjetje s sedežem v Riadu

Nedavno poročilo Fife je možnost kršenja človekovih pravic v Savdski Arabiji označilo za "srednjo". Zanimivo, da je "neodvisno" oceno za Fifo pripravila odvetniška pisarna AS&H Clifford Chance s sedežem v Riadu, prestolnici Savdske Arabije. "Obstaja velik potencial, da bo svetovno prvenstvo imelo pozitiven učinek na človekove pravice," med drugim piše v poročilu.

HRW in Amnesty International sta Fifo javno pozvala, naj zaustavi proces odločanja o dodelitvi SP 2034, "dokler ne bodo v Savdski Arabiji zaščitene pravice tujih delavcev, žensk, medijev in drugih skupin".

'Fifa bi morala živeti v skladu s svojimi zavezami'

Mednarodna nogometna federacija se za kaj takega pričakovano ni odločila. Pri tem se je naslonila na nedavno svetovno prvenstvo v Katarju, ki je po njihovih besedah v državi poskrbelo za velik napredek na omenjenih področjih. Vendar Steve Cockburn, vodja oddelka za delavske pravice in šport pri Amnesty International, opozarja, da je Fifa od mundiala 2022 odnesla napačne lekcije.

"Ko Fifa dodeljuje največje športne dogodke, ima odgovornost, da s tem ne povzroča negativnih vplivov na delavce, navijače, aktiviste in novinarje. Fifa mora živeti v skladu s svojimi zavezami in vrednotami. Pretvarja se, da to počne, v resnici pa se jih ne drži. Proces odločanja za SP 2034 je bil vnaprej odločen."