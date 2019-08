Legendarni nizozemski reprezentant Sneijder končal kariero

Novico o slovesu je 35-letnik sporočil kar v video zapisu, v katerem se je zahvalil svojemu prvemu klubu Utrechtu za začetek športne poti. "Moje vezi s tem mestom so izjemno močne. Zdaj, ko sem se upokojil, bom imel še več časa in lep prostor za obujanje spominov," je dejal nogometaš v posnetku ob novici, da je na stadionu Utrechta kupil eno od lož za pomembne goste.

Na Nizozemskem so že dolgo ugibali, da bo eden njihovih najboljših nogometašev kmalu končal kariero. Nazadnje je nogometaš, ki je v bogati karieri igral za Ajax, Real Madrid, Inter in Galatasaray, nastopal za katarski klub Al-Gharafa.

Za reprezentanco, prvič je oranžni dres oblekel leta 2003 pri 19 letih, je zadnjo tekmo igral lani jeseni proti Peruju, kar je bil njegov 134. nastop. S soigralci svoje generacije, kot so Arjen Robben, Robin van Persie in Rafael van der Vaart, je na SP leta 2010 prišel do finala, na EP 2014 pa je bil tretji. Skupno je z Nizozemsko nastopil na šestih velikih tekmovanjih.

Na klubski sceni je največji uspeh dosegel leta 2010, ko je z Interjem osvojil ligo prvakov. Osvojil pa je tudi naslove državnih prvakov s klubi štirih različnih držav (Nizozemska, Španija, Italija, Turčija).