Legendarni Pele bo ob 80. rojstnem dnevu ostal brez velike zabave

Peleje ena najbolj pomembnih športnih osebnosti preteklega stoletja. Večino igralske kariere je preživel pri Santosu, v dresu brazilske reprezentance pa je trikrat slavil na svetovnih prvenstvih na Švedskem 1958, v Čilu 1962 in Mehiki 1970. Pele je z otroki, vnuki in družino želel več časa preživeti v pokoju, je za brazilski časnik Folha de S. Paulo povedal Pelejev sin Edinho. Prek mobilnega telefona skoraj vsak dan govori z otroki. "V redu sem. Ta teden preprosto ne bom mogel igrati,"se je pošalil nekdanji napadalec v videokonferenčnem klicu z Rogeriem Caboclojem, predsednikom brazilske nogometne zveze pred začetkom brazilskih kvalifikacij za SP 2022.

Pelejevi načrti so povezani s prihodnostjo. Želi si odpotovati na svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo leta 2022 v Katarju, in to kot navaden navijač, turist. "Če ne bo pandemije, je načrt odpotovati v Katar in biti tam. Želi si, da bi bil del dogodka, da bi ga gledal v živo kot navaden človek. Vendar se to ne bo nikoli zgodilo. Pele bo vedno v središču pozornosti, ljudje bodo vedno želeli govoriti z njim,"je dejal Joe Fraga, ameriški manager trikratnega svetovnega prvaka, ki skrbi za promocijo blagovne znamke Pele.

SP leta 2018 v Rusiji je bilo prvo po desetletjih, da Peleja ni bilo na tekmovanju, ker po operacijah kolka še ni bil pripravljen za potovanje. Praznovanje ob 80. rojstnem dnevu bo v glavnem virtualno. "Glavni poudarek so zdaj družbena omrežja. Načrtovali smo šov, razstave, a v začetku leta nam je postalo jasno, da iz te moke ne bo kruha, saj nihče ni pričakoval, da bo covid-19 tako močno zarezal v naša življenja,"pravi Fraga.

Pele se je med pandemijo novega koronavirusa zadrževal doma v mestu Guaruja v zvezni državi Sao Paulo, saj sodi v rizično skupino. Kljub temu dobrih želja ne manjka. Tudi s Pelejevim tekmecem Maradono, ki bo konec meseca dopolnil 60 let, naj bi podjetni Fraga na družbenih omrežjih pripravljal posebno akcijo. "Odločili smo se, da Pele potrebuje praznovanje, vseeno mu moramo izkazati čast,"pravi Fraga, ki načrtuje digitalne dogodke o življenju in zapuščini igralca, ki ga je revija France Football leta 1981 imenovala za športnika stoletja. V stiku je tudi s predstavniki Maradone. "Ne morem ne potrditi ne zanikati možnosti, da bi zgodovinski tekmec Peleja posnel video v čast Brazilcu,"je še dodal Fraga.

Fraga omenja, da so v prvih 36 urah prikazovanja vsebin, predvidenih za praznovanje rojstnega dne, njegova družbena omrežja (Facebook in Instagram) so zabeležila 8,9 milijona prikazov objave in 5,6 milijona všečkov. Po praznovanju obletnice nameravajo še več narediti s fundacijo Pele ter se povezati s Francozom Kilianom Mbappejem in Brazilcem Neymarjem. Ko je dopolnil 70 let, je Pele takrat napovedal, da bo, ko bo dopolnil 80 let, na Maracani zabil gol. "Pri 90 letih bo to storil,"je za Folha de S. Paulo dejal Pepito Fornos, njegov prijatelj in dolgoletni svetovalec.