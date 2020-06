Legendarni Prosinečki: Če bi Jugoslavija obstala, bi se borila za naslove

Legenda hrvaškega nogometa se je z zadovoljstvom odzvala na prošnjo novinarja prestižnega španskega športnega časnika AS, da v polurnem pogovoru skupaj obudita spomine na veličastno kariero Roberta Prosinečkega, ki je že z rosnimi 20 leti zablestel v dresu beograjske Crvene zvezde.



"Naj mi zamerijo, če želijo, toda obdobje, ki sem ga preživel v srbski prestolnici, je bilo resnično nekaj posebnega. V Beogradu sem pravzaprav užival v obeh vlogah, tako igralski kot kasneje v trenerski. Podobno je bilo v Madridu in Barceloni, a Beograd mi bo ostal v najlepšem spominu," je dejal 'Veliki Žuti', ki je s svojim razkošnim nogometnim mojstrstvom v sezoni 2002/03 razveseljeval tudi privržence ljubljanske Olimpije. "Kje je bil pritisk večji, v Srbiji ali Španiji? Tu ni bistvenih razlik. Od Crvene zvezde so se od nekdaj pričakovale zgolj lovorike, identično je v Realu in Barceloni. S tega vidika nisem imel nobenih težav v smislu prilagajanja na špansko nogometno realnost. So bile pa poškodbe tiste, ki so mi predvsem v začetnem madridskem obdobju preprečevale, da bi potrdil svoj talent oziroma kakovost. Ko sem odhajal iz španske prestolnice, nisem gojil zamer do nikogar. Takšno je pač življenje; če sem v Beogradu blestel, sem bil v Madridu slabši zavoljo številnih poškodb. Tudi v Barceloni ni bilo nič drugače, a kot sem dejal, sem užival na obeh naslovih," se španskega obdobja svoje igralske kariere spominja Prosinečki, ki je pred vrnitvijo na trenersko klop turškega Kayserispora, ki se v tej sezoni krčevito bori za obstanek med elito, opravljal vlogo selektorja izbrane vrste Bosne in Hercegovine.