Legendarni 'rdeči vrag' zbodel: 'Verjetno so se obmetavali z gelom za lase'

Oglasili so se tudi nekateri legendarni člani 'rdečih vragov', ki niso skoparili s kritikami na račun zdajšnje zasedbe. Še največ si je privoščil ekscentrični Roy Keane , ki je le nekaj trenutkov po koncu dvoboja na Old Traffordu pošteno zbodel Paula Pogbaja in soigralce. "Če mislijo, da bodo zmage prišle same od sebe, se grdo motijo. Menim, da so se Paul Pogba in ostali od tolikšne jeze v slačilnici obmetavali z gelom za lase. Vse bolj se zdi, da jim je to pomembnejše od podobe na igrišču. Trenutno stanje ni spodbudno, želimo pa si, da bi fantje v zadnjih treh tekmah pokazali več zmagovalnega značaja," je bil oster Keane ob že tretjem zaporednem, sicer pa petem porazu na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih. Premalo ambiciozna igra v napadu nogometašev Manchester Uniteda, ki so uspeli v nekaj več kot 90 minutah igre proti vratom Edersona Moraesa pred svojimi navijači sprožiti vsega en strel, dovolj zgovorno priča o precejšnjem padcu forme varovancev norveškega stratega Oleja Gunnarja Solskjaerja , ki kljub nedavnemu podpisu večletne pogodbe nima mirnega spanca.

Slednji je pred vse bolj kritično otoško 'sedmo silo' priznal, da je razlika v kakovosti med mestnima rivaloma v tem trenutku prevelika v korist sinjemodrih. "Ne bomo si lagali, razlika v kakovosti obstaja, zato so v vrhu, mi pa tu, kjer pač smo. Pri Cityju so postavili visoke standarde, na nas je, da to neugodno stanje najprej skušamo zmanjšati, nato pa storiti vse, da jih prehitimo. Igralcem nimam česa očitati, tokrat so prikazali veliko volje in želje. Videlo se je, da si želijo pozitivnega rezultata, ampak to ni bilo dovolj. Na našo žalost smo prejeli dva poceni zadetka, ki sta botrovala tokratnemu porazu," je bil jasen in izčrpen nekdanji napadalec 'rdečih vragov'.



Guardiola: "Prvak je lahko le eden."

V modrem delu Manchestra imajo precej več razlogov za zadovoljstvo. Kljub bolečemu izpadu v četrtfinalu lige prvakov so se 'Meščani' hitro preusmerili na domača tekmovanja, predvsem k misiji ubranitve naslova angleških prvakov. Varovanci Pepa Guardiole so dosegli enajst zaporednih zmag v Premier ligi in tri kroge pred koncem - doma bodo gostili Leicester City, gostovali pa pri Burnleyu in Brightonu - ob točki prednosti pred Liverpoolom vse držijo v svojih rokah.



"V lanski sezoni smo precej dvignili letvico v Premier ligi z osvojenimi 100 točkami. Letos imamo izjemnega konkurenta v fantastičnem Liverpoolu, ki mu uspevajo čudežne stvari. Kar se tiče državnega prvenstva, držimo vse v svojih rokah. Zavedamo se, da nas do konca sezone čakajo tri zelo neugodne tekme, a če želimo ubraniti naslov, bomo morali prikazati svojo najboljšo igro. Tako mi kot Liverpool bi si zaslužili to prestižno lovoriko, toda prvak je lahko le eden. Tisti, ki bo na koncu ostal praznik rok, ne sme biti preveč razočaran, saj sta obe moštvi dali vse od sebe," je dejal Josep "Pep" Guardiola.