Rivaldo: Messi odhaja v PSG, saj mu Barca ne more ponuditi boja za lovorike

In kje po Rivaldovem mnenju tiči razlog, da bo Messi, otrok Barcelone, po skoraj 18 letih zapustil blaugrano? "Barcelona Messiju ne more ponuditi nobene realne možnosti, da bi se boril za kakšno od pomembnih lovorik," je uvodoma razložil Brazilec, ki je v mislih imel tudi finančne težave katalonskega ponosa. "Njegova prihodnost je PSG, še posebej po tem, ko si je ogledal njihovo ekshibicijo na Camp Nouu. To pa je ekipa, ki mu lahko nudi možnosti nadaljevanja osvajanja lovorik," je pristavil danes 48-letni Rivaldo.

Ta je sicer po neravno bleščeči predstavi Messija na zadnji tekmi z PSG-jem stopil v bran Argentincu. "Ne more nenehno le on prevzemati odgovornosti za vse. In povrh vsega je lahko v tej sezoni le opazoval, kako so mu najboljšega prijatelja Luisa Suareza nerazumljivo odpeljali iz kluba, zdaj pa je ta naredil Atletico Madrid močnejši kot kdaj koli prej," je še izpostavil Brazilec. Ta je zaključil, da bi si želel, da Messi ostane v Barceloni, toda obenem poudaril, da razume Argentinčevo odločitev, da zapusti klub.