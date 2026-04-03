Legendarni romunski trener doživel srčni infarkt

"Danes zjutraj je pacient doživel akutni miokardni infarkt. Odpeljali so ga na urgenco, kjer je takoj prejel potrebno medicinsko in terapevtsko zdravljenje v skladu z ustaljenimi protokoli. Njegovo stanje je trenutno stabilno in ga skrbno spremljajo specialisti," navaja časopis Libertatea.

"Pacient je na kardiološkem oddelku in prejema ustrezno zdravstveno oskrbo. Njegovo stanje je stabilno, je pri zavesti in sodeluje z zdravstvenim osebjem," pa je časopis Adevarul citiral direktorja bolnišnice Catalina Cirstoiuja.