Nogomet

Legendarni romunski trener doživel srčni infarkt

Bukarešta, 03. 04. 2026 15.32 pred 25 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Mircea Lucescu

Samo dan po odstopu z mesta romunskega nogometnega selektorja se je zdravstveno stanje Mircee Lucescuja hitro poslabšalo. Romunski mediji, ki se sklicujejo na izjavo univerzitetne bolnišnice v Bukarešti, poročajo, da je 80-letnik pred predvidenim odpustom na veliki petek doživel srčni infarkt.

"Danes zjutraj je pacient doživel akutni miokardni infarkt. Odpeljali so ga na urgenco, kjer je takoj prejel potrebno medicinsko in terapevtsko zdravljenje v skladu z ustaljenimi protokoli. Njegovo stanje je trenutno stabilno in ga skrbno spremljajo specialisti," navaja časopis Libertatea.

"Pacient je na kardiološkem oddelku in prejema ustrezno zdravstveno oskrbo. Njegovo stanje je stabilno, je pri zavesti in sodeluje z zdravstvenim osebjem," pa je časopis Adevarul citiral direktorja bolnišnice Catalina Cirstoiuja.

Mircea Lucescu
FOTO: Profimedia

Lucescu je od prejšnje nedelje hospitaliziran v univerzitetni bolnišnici, potem ko se je med treningom zgrudil. V bolnišnici so mu diagnosticirali hude srčne aritmije. Po poročanju Libertatee so mu prejšnji torek vstavili srčni spodbujevalnik.

Romunska nogometna zveza FRF je v četrtek sporočila, da Lucescu odstopa s položaja selektorja. Vendar je njegova pogodba potekla že 31. marca.

Med tistimi, o katerih razmišljajo za njegovega naslednika, sta nekdanji igralec svetovnega formata Gheorghe Hagi in nekdanji selektor reprezentance Edward Iordanescu.

nogomet infarkt lucescu
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

devlon
03. 04. 2026 17.15
holesterol
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
