Legendarni romunski trener doživel srčni infarkt

"Danes zjutraj je pacient doživel akutni miokardni infarkt. Odpeljali so ga na urgenco, kjer je takoj prejel potrebno medicinsko in terapevtsko zdravljenje v skladu z ustaljenimi protokoli. Njegovo stanje je trenutno stabilno in ga skrbno spremljajo specialisti," navaja časopis Libertatea.
"Pacient je na kardiološkem oddelku in prejema ustrezno zdravstveno oskrbo. Njegovo stanje je stabilno, je pri zavesti in sodeluje z zdravstvenim osebjem," pa je časopis Adevarul citiral direktorja bolnišnice Catalina Cirstoiuja.
Lucescu je od prejšnje nedelje hospitaliziran v univerzitetni bolnišnici, potem ko se je med treningom zgrudil. V bolnišnici so mu diagnosticirali hude srčne aritmije. Po poročanju Libertatee so mu prejšnji torek vstavili srčni spodbujevalnik.
Romunska nogometna zveza FRF je v četrtek sporočila, da Lucescu odstopa s položaja selektorja. Vendar je njegova pogodba potekla že 31. marca.
Med tistimi, o katerih razmišljajo za njegovega naslednika, sta nekdanji igralec svetovnega formata Gheorghe Hagi in nekdanji selektor reprezentance Edward Iordanescu.
