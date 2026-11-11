Senzacionalno: Legendarni Ronaldinho se vrača na nogometne zelenice

Novica, ki bi se še pred nekaj meseci zdela zgolj neverjetna, je zdaj dobila konkretne obrise. Ravenna je uradno potrdila, da bo brazilski nogometni zvezdnik na tekmi proti sosednjemu Forliju oblekel klubski dres.
Prihod Ronaldinha v Ravenno je bil ena najbolj presenetljivih potez letošnjega nogometnega poletja. Predsednik kluba Ignazio Cipriani se je odločil za nekdanjega dobitnika zlate žoge ne le zaradi njegove slovite nogometne preteklosti, temveč tudi zato, da bi projektu Ravenne dodal mednarodno prepoznavnost.
Dogovor je takrat vključeval tudi možnost, da bi Brazilec vsaj enkrat zaigral na igrišču v dresu rumeno-rdečih.
Ronaldinho naj bi v mesto prispel v petek, zato bo imel le malo časa, da spozna soigralce in se privadi na novo okolje. Ni izključeno, da se bo pred derbijem udeležil tudi kakšnega treninga, še vedno pa ni znano, kakšna bo njegova dejanska vloga na tekmi.
To je zaenkrat znano le trenerju Andrei Mandorliniju. Ta bo moral biti pozoren tudi na končni izid, saj Ravenna zaseda vrh lestvice skupine B in želi nadaljevati boj za napredovanje v višji rang tekmovanja.
Iz Ravenne prihaja tudi informacija, da je zanimanje za nastop nekdanjega nogometnega zvezdnika hitro povečalo povpraševanje po vstopnicah. Več sektorjev na stadionu je že razprodanih, cene vstopnic pa so dosegle tudi 150 evrov.
Za to priložnost organizatorji napovedujejo tudi posebno začasno tribuno, namenjeno izključno Ronaldinhu, ki bo nosila ime R10.
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