Senzacionalno: Legendarni Ronaldinho se vrača na nogometne zelenice

Novica, ki bi se še pred nekaj meseci zdela zgolj neverjetna, je zdaj dobila konkretne obrise. Ravenna je uradno potrdila, da bo brazilski nogometni zvezdnik na tekmi proti sosednjemu Forliju oblekel klubski dres.

Prihod Ronaldinha v Ravenno je bil ena najbolj presenetljivih potez letošnjega nogometnega poletja. Predsednik kluba Ignazio Cipriani se je odločil za nekdanjega dobitnika zlate žoge ne le zaradi njegove slovite nogometne preteklosti, temveč tudi zato, da bi projektu Ravenne dodal mednarodno prepoznavnost.

Dogovor je takrat vključeval tudi možnost, da bi Brazilec vsaj enkrat zaigral na igrišču v dresu rumeno-rdečih.