Legendarni Rummenigge se poslavlja pol leta prej od načrtovanega

V vrstah bavarskega kluba so že pred časom napovedali spremembo na vrhu klubske piramide, ko bo 65-letnega predsednika kluba zamenjal nekdanji vratar Bayerna Oliver Kahn. Toda poročevalci časnika Bild in revije Kicker so prejeli informacije, da je zdaj boljši čas za menjavo vodstva ter ustoličenje Kahna, ki je bil član upravnega odbora kluba od januarja 2020.

Rummenigge je za Bayern igral med letoma 1974 in 1984, nato pa je zelenice za tri desetletja zamenjal za klubsko pisarno, v kateri je od leta 1991 opravljal različne izvršne vloge v klubu.