Legendarni Scolari zapustil Cruzeiro

Luiz Felipe Scolari je bil v dveh mandatih selektor Brazilije. Pod njegovim prvim mandatom so Brazilci osvojili naslov svetovnih prvakov na zaključnem turnirju v Južni Koreji in na Japonskem 2002, na domačem mundialu 2014 pa so doživeli pravi polom in v polfinalu visoko izgubili proti Nemcem z 1:7.

Med letoma 2003 in 2008 je bil tudi selektor Portugalske. Na klubski sceni je vodil nekatere imenitne domače klube, kot so Gremio, Palmeiras in Cruzeiro, v tujini pa je bil med drugim tudi trener angleškega Chelseaja.