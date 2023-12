Legendarni sodnik bi v nogomet vpeljal 10-minutne izključitve

Mike Dean se je skozi angleške nižje lige leta 2000 prebil do Premier lige, kjer je sodil kar 22 let, zadnje leto pa je delal kot sodnik VAR. Med letoma 2003 in 2013 je bil tudi na seznamu sodnikov za tekmovanja pod okriljem Fife. V tem času se je srečal z mnogimi vrhunskimi nogometaši in trenerji, nekatere izmed njih pa bo precej težko pozabil. "Najtežje se je bilo soočati z Arsenom Wengerjem, saj se je po vsakem porazu Arsenala pritoževal nad mojim sojenjem. Med nogometaši pa bi izpostavil Craiga Bellamyja, s katerim sva sicer zmeraj imela dober odnos, ampak je bil res močan in neugoden igralec."

Dean je po odhodu iz nogometnih zelenic ostal vpet v sodniške vode, saj še zmeraj spremlja napredek na tem področju. Po njegovem mnenju bi bilo dobro v nogomet vključiti t. i. sin bine. Gre za prakso, ki jo uporabljajo v hokeju in ragbiju, kjer igralec v za to namenjenem območju odsluži določeno kazen. "Uvedba sin binov bi bila lahka rešitev za zmanjšanje neprimernih potez nogometašev. Bolje bi bilo, če bi igralci namesto opominov za svoja dejanja odsedeli 10 minut in se nato vrnili na igrišče."

55-letnik je spregovoril tudi o ideji, da bi nogometaši po koncu kariere zaplavali v sodniške vode. "Po mojem mnenju je to nepravično do sodnikov, ki se v nižjih ligah trudijo za to, da bi nekega dne sodili velike tekme. Prej bi rekel, da je sodniška pot dobra za nogometaše, ki niso bili dovolj dobri za igranje na profesionalnem nivoju in so posledično z nogometom zaključili pri 23 ali 25 letih. Iskreno pa ne vidim, da bi nekdo, ki je pozno zaključil kariero, postal sodnik," je dodal Dean.