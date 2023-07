Legendarni trener povzročil prometno nesrečo, potem utrpel še možgansko kap

Prometna nesreča se je zgodila v četrtek. Ljupko Petrović je na novem delu beograjske obvoznice peljal v napačno smer in trčil v enega izmed avtomobilov. V času nesreče v krvi ni imel alkohola. Čeprav bi se lahko končalo še bistveno huje, je bil 76-letnik zaradi poškodb pripeljan v bolnišnico Sveti Sava.

Kot poročata portala Mondo in Informer, je Petrović tam doživel kar dve možganski kapi, po čemer se sedaj na intenzivni negi bori za življenje. Kot dodajajo srbski mediji, trenutno ne more govoriti. Za njegovo skrb so bili angažirani najboljši zdravniki v državi, so še zapisali pri Mondu.

Z Vojvodino jugoslovanski prvak, s Crveno zvezdo evropski

Petrović se je leta 1947 rodil v vasi Brusnica Veliki na ozemlju Republike Srbske v Bosni in Hercegovini. Vso svojo igralsko kariero je preživel v dresu hrvaškega Osijeka, za katerega je na 318 tekmah dosegel kar 134 zadetkov.

Še bolj plodna je bila njegova trenerska kariera. Začel jo je prav pri Osijeku, potem pa je vodil številne klube, med drugim je bil kar trikrat na klopi Crvene zvezde, s katero je leta 1991 v Bariju osvojil naslov tedanje Lige prvakov, kar še danes velja za največji uspeh klubov z območja nekdanje skupne države. Pred tem je v sezoni 1988/1989 z Vojvodino slavil naslov v jugoslovanskem državnem prvenstvu. Nazadnje je služboval v Bolgariji, kjer je kot trener in svetovalec vodil Litex Lovech. Pred tem je ti dve vlogi opravljal tudi pri CSKA-ju iz Sofije.