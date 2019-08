Legendarni Urugvajec o Ronaldu: Cristianov egoizem je bil nekaj 'posebnega'

"Brez kančka dvoma je Cristiano Ronaldo eden od najboljših nogometašev, s katerim sem imel čast igrati, a obenem je njegov egoizem, najpogosteje povezan z izrazitimi narcisoidnimi težnjami, nemalokrat prestopil meje dobrega okusa," je za britanski tabloid 'The Mirror' o skupnem obdobju, ki ga je preživel v garderobi Rdečih vragov s portugalskim superzvezdnikom Cristianom Ronaldom, med drugim dejal nekdanji dolgoletni nosilec urugvajske nogometne izbrane vrste Diego Forlan . Slednji se je dotaknil tudi številnih značajskih primerjav med dvema legendarnima sedmicama Manchester Uniteda v obdobju Sira Alexa Fergusona na klopi tega evropskega velikana Davida Beckhama in Cristiana Ronalda. "Če je bil David (Beckham, op. p.) kot osebnost zelo prizemljen, zavedajoč se svoje vloge v moštvu v vsakem trenutku, je bil Cristiano (Ronaldo, op. p.) na drugi strani že pretirano samozavesten. Bolje rečeno samovšečen, ampak tega mu nihče ni vzel za slabo. Tudi zaradi tega je še vedno na tako visoki kakovostni ravni," se pohvalam kljub določenim kritikam na račun nekdanjega klubskega soigralca ni želel izogniti Forlan, ki je o znamenitem Portugalčevem 'poziranju' pred ogledalom povedal sledeče:

Ogledalo kot pomemben dejavnik uspeha

"Ne le na Old Traffordu, temveč kjerkoli smo se v danem trenutku nahajali, bi Cristiano storil vse, da se v garderobi nahaja blizu ogledala. Ure in ure bi porabil za urejanje pričeske in ostalih podrobnosti, preden bi se odpravil na trening ali na ogrevanje pred tekmo. Prepričan sem, da tudi danes, ko brani barve torinskega Juventusa, počne iste reči."