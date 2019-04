Legendarni vezist prepričan: Če Juventus želi osvojiti Ligo prvakov, potrebuje ...

Po šokantnem porazu in izpadu v četrtfinalu elitne Lige prvakov, v katerem je bil nizozemski Ajax boljši tekmec, bodo v Juventusu po koncu sezone nastopile določene igralske spremembe, ki so po mnenju enega najboljših italijanskih vezistov vseh časov Andrea Pirla nujne, če se želi stara dama v naslednjem tekmovalnem obdobju 2019/20 znova boriti za najprestižnejšo klubsko lovoriko na svetu. "Ajax je prikazal izjemno igro, zaradi česar je bil zasluženo nagrajen s prebojem med štiri najboljša moštva v Evropi. Dolgo časa nisem videl tako razigranega moštva, ki v vsaki sekundi, ki jo preživi na zelenici, uživa v igri in obenem zmaguje. Ajaxovi mladci si zaslužijo vse pohvale," je italijanskim medijem zaupal nekdanji sijajni vezist AC Milana, Juventusa in italijanske izbrane vrste. Da je bil glavni cilj sezone bianconerov osvojitev naslova evropskih klubskih prvakov, zgovorno priča odmeven nakup Cristiana Ronalda za 117 milijonov evrov, a tudi pomembni zadetki enega najboljših nogometašev vseh časov niso bili dovolj za preboj v polfinale, kaj šele v veliki finale.

"Morda so se pri Juventusu malce preveč zanašali na učinek Cristiana (Ronalda, op. p.). Ne vem, zgolj razmišljam, a dejstvo je, da bodo morali v vodstvu kluba za kaj več do poletja krepko razmisliti o nakupu vrhunskega osrednjega napadalca, ki ga Juve v tem trenutku nima," je Pirlo nekoliko zbodel svojega nekdanjega delodajalca in nato dodatno pojasnil, "šušlja se denimo o prihodu Maura Icardija, za katerega pa nisem povsem prepričan, ali bi lahko bil ta prepotrebni jeziček na tehtnici za največje dosežke v Ligi prvakov. Niti Mario Mandžukić, ki je sicer odličen nogometaš, po mojem mnenju ne more biti prva napadalna opcija v novi sezoni. Ob Ronaldu Juventus potrebuje nekoga, ki bo v kontinuiteti dosegal pomembne in tudi manj pomembne zadetke. Šele takrat lahko razmišljajo o naslovu v Ligi prvakov."