Legendarni Vieira na klopi Strasbourga

"Ustreza profilu, ki smo ga iskali. Gre za menedžerja z mednarodnimi izkušnjami, ki prav tako dobro pozna ligue 1 in njene mlade igralce." Klub iz Alzacije ima nove lastnike. Konzorcij The BlueCo, ki ga vodi lastnik angleškega premierligaša Chelseaja Todd Boehly, in ameriški konzorcij Clearlake Capital sta kupila večinski delež v francoskem klubu 22. junija.

Patrick Vieira je na položaju trenerja Strasbourga nasledil Frederica Antonettija , ki so ga odslovili v začetku prejšnjega tedna, potem ko je Strasbourg končal na 15. mestu v ligue 1, zgolj dve mesti in pet točk nad območjem izpada. "Pozdravljam Patricka Vieiro, ki ga poznam iz francoske reprezentance. Zelo sem vesel, da ga lahko pozdravim v Strasbourgu," je v izjavi na spletni strani kluba dejal Marc Keller , predsednik Strasbourga in nekdanji francoski vezist.

Vieira je za Francijo zbral 107 nastopov, 21-krat je bil kapetan svoje države, leta 1998 je z reprezentanco osvojil svetovno prvenstvo ter leta 2000 evropsko prvenstvo. Kot vezist je igral za AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter in nazadnje za Manchester City, kjer je začel svojo trenersko kariero kot trener razvojne ekipe igralcev do 23 let.

Bil je glavni trener pri New York Cityju, Nici in Crystal Palaceu. Dejal je, da je "še posebej vesel", da bo prevzel Strasbourg. "Poznam zgodovino in identiteto tega kluba, vnemo, ki jo vzbuja, pomen, ki ga ima za svojo regijo, ki je kraj nogometa in strasti," je dejal Vieira. "Kot trener je vznemirljivo, da lahko nekaj zgradiš, medtem ko se zanašaš na vrednote, ki so definirale moč kluba."

Vieira je bil brez kluba, odkar so ga marca odpustili pri Palaceu. V svoji prvi sezoni je klub popeljal do 12. mesta, vendar so ga to pomlad odpustili po nizu 12 tekem brez zmage. Vieira je bil na čelu Crystal Palacea 18 mesecev. Zamenjal ga je nekdanji angleški selektor, 75-letni Roy Hodgson, ki je Palace popeljal stran od izpada v nižjo angleško ligo.