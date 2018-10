Legendarni vratar Liverpoola se je razgovoril o vojnih brazgotinah: Ubijal sem

Britanski The Guardian je objavil odmeven pogovor z legendo Liverpoola, nekdanjim vratarjem Brucem Grobbelaarjem, ki je med vojno v domačem Zimbabveju po lastnih trditvah ubil več ljudi. Kot najstnik je bil obetaven igralec kriketa, imel je tudi ponudbe za šolnino v Združenih državah Amerike, kjer bi igral bejzbol, a si je vedno želel postati nogometaš.

Po igranju v Južni Afriki za Durban City FC je ob povratku v domovino dobil vpoklic v vojsko in bil del rodezijskega regimenta v Rodezijski državljanski vojni, ki je izbruhnila leta 1964 in se končala šele 15 let kasneje. Po koncu vojne se je Grobbelaar preselil v kanadski klub Vancouver Whitecaps, na posoji pri Crewe Alexandri v bližini Liverpoola pa so ga leta 1980 opazili odgovorni pri slovitem angleškem prvoligašu ter ga pripeljali v svoje vrste.

Preteklosti ne more spremeniti, lahko se le opraviči

"Prvič se je zgodilo, ko je padel mrak. Ko sonce potone, vidiš sence v grmovju. Ne moreš prepoznati veliko reči, dokler ne vidiš beline v njihovih očeh. Ali boš ti njih ali pa oni tebe," se je temačnega obdobja med odraščanjem in prvega življenja, ki ga je vzel, spominjal Grobbelaar.

"Streljaš, se skloniš in sledi neznosno streljanje. Slišiš glasove na svoji strani: 'Hej, desetnik, zadeli so me!' Žvižgaš, da bi jih utišal, sicer bi vsi umrli. Ko se strelski obračun konča, povsod vidiš trupla. Ko se zgodi prvič, se ti iz želodca vse skupaj dvigne skozi usta,"je s strašljivo pripovedjo nadaljeval upokojeni vratar.

Na vprašanje, koliko ljudi je ubil, je odgovoril: "Ne morem vam odgovoriti. Da, ubil sem veliko mož. Zato sem vedno živel življenje za danes. Lahko se le opravičim za preteklost. Ne morem je spremeniti."

'Govorili so, da nisem bel'

Grobbelaar se je spominjal tudi zgodbe soborca, ki si je za spominek odrezal uho vsakega človeka, ki so ga ubili. Ušesa je hranil v številnih kozarcih.

"Njegovo družino so mučili in želel se je maščevati," je pojasnil Grobbelaar, ki priznava, da je s pomočjo nogometa lažje pozabil na grozote iz domovine.

"Navijači so me klicali Jungleman (mož iz džungle, op. a.). Govorili so, da nisem bel. Da sem črnec z belo kožo. Nogomet me je rešil in me držal stran od temnih misli vojne,"je še povedal zdaj 60-letni Grobbelaar.