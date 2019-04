Legendarni Wright bi De Geo umaknil iz ekipe: 'Mora na počitnice'

Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaerbi s tem, da bi na klop posedel vratarja Davida de Geo, pokazal, da ga ni strah prevzeti odgovornosti in vtisniti lastnega pečata na ekipo, ki se je tudi po zaslugi slabih predstav španskega čuvaja mreže znašla v hudi rezultatski krizi.

TEKMA

Po slovesu v četrtfinalu Lige prvakov proti Barceloni, ko mu je v mrežo pri zaostanku z 0:1 spolzel na videz nenevaren strel Lionela Messija, je De Gea storil še nekaj vidnih napak, nazadnje v nedeljo, ko je izpustil strel z razdalje Antonia Rüdigerjain omogočil izenačujoči gol rojaku pri Chelseaju Marcosu Alonsu na morda že ključni tekmi v boju za četrto mesto v Premier League.

Znak dobrega vodenja

"Nekaj ni v redu. Če si (Solskjaer, op. a.) res želi vtisniti svoj pečat in ljudem pokazati, da ga ni strah sprejemati odločitev, bi ga moral umakniti iz prve postave,"je za BBC Radio 5 Live dejal Wright. "Če trener vse razloži in mu v obraz pove, zakaj je to storil in mu nameni premor, je to dobro vodenje ljudi. To pa je tisto, kar mora Solskjaer storiti."

Z napakami na tekmah z Barcelono, Manchester Cityjem in Chelseajem je De Gea v manj kot dveh tednih izenačil skupno število tovrstnih napak na prejšnjih 123 tekmah, na katerih je v vratih "rdečih vragov" praviloma blestel in bil s strani navijačev kar štirikrat v zadnjih petih sezonah izbran za najboljšega klubskega igralca sezone.

'Mora na počitnice'

Wright meni, da na nezbranost De Gee vpliva tudi njegova pogodba, ki ga na rdeči del Manchestra po lanskem enoletnem podaljšanju veže le še do leta 2020, v preteklosti pa so bile zahteve njegovega agenta že večkrat kamen spotike na "Gledališču sanj". Solskjaer je sicer po remiju s Chelseajem dejal, da še vedno zaupa svojemu prvemu vratarju, medtem ko United čakata še dve ligaški preizkušnji do konca sezone proti že izpadlemu Huddersfield Townu in Cardiff Cityju, ki se še krčevito bori za obstanek.

"Mora na počitnice in zgladiti reči okoli pogodbe,"dodaja Wright. "Včasih je kdo na udaru in ga moraš umakniti. Je eden najboljših vratarjev na svetu in potrebuje zgolj premor. Veliko se dogaja in je pod velikim pritiskom. Ko pogledate, kako United igra v tem trenutku, ga uvrstitev v postavo v tej situaciji zgolj postavlja pod še večji pritisk. Storil je tri zelo netipične napake v kratkem obdobju. Da ga zamenjaš z zelo dobrim namestnikom (Sergiem Romerom, op. a.), pa ni slaba stvar."

