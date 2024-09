Legendarni Zola o Dybali: Poslušal je svoje srce in ogrel srca navijačev

Spomnimo, nigerijski napadalec je imel poleti ogromno ponudb. Dogovarjal se je z Al-Ahlijem, Chelseajem in PSG-jem, a na koncu do dogovora ni prišlo. Obenem so ga pri Napoliju postavili na stranski tir in jasno dali vedeti, da na stadionu Diega Armanda Maradone v tej sezoni nanj ne računajo. Zato se je tik pred zdajci dogovoril za posojo v Galatasaray, kjer igra kot posojen nogometaš. Glede na njegovo tržno vrednost, ki je ocenjena na 100 milijonov evrov, je bila selitev precej neobičajna.

Istočasno se je za nadaljevanje kariere pri Romi odločil Paulo Dybala, ki je imel na mizi 75 milijonov vredno pogodbo v Savdski Arabiji, a je z odločitvijo, da ostane v večnem mestu, osrečil navijače Rome. "Dybala je poslušal svoje srce, ne denarnice. Nikogar ne želim obsojati, vsak naj se odloča sam. Ampak Dybalova odločitev je zagotovo ogrela srce vsakega, ki ima rad nogomet."