Nogomet

Legendarni trener sam na huligane Nantesa: 'To ni nič, bil sem v vojni'

Nantes, 18. 05. 2026 07.40 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Vahid Halilhodžić

V Nantesu so zaradi izgredov navijačev prekinili in odpovedali dvoboj med domačo ekipo in Toulousom. Navijaškemu divjanje ni bilo videti konca, psoredoval je celo legendarni trener domačih Vahid Halilhodžić, ki se je iz trenerskega pokoja vrnil, da bi pred izpadom rešil svoj ljubljeni klub. Strateg, ki prihaja iz BiH, se je pogumno zoperstavil huliganom na travniku, vmes pa vpil: "To ni nič, to ni nič, bil sem v vojni!"

Z izpadom v drugo francosko ligo se niso mogli sprijazniti navijači Nantesa. Ti so namreč v 22. minuti s številnimi dimnimi bombami ter ostalo pirotehniko poskrbeli za prekinitev tekme, veliko navijačev pa je tudi vdrlo na zelenico. Te je ob številnih predstavnikov varnostnih sil in policije skušal pomiriti kar trener Vahid Halilhodžić, za katerega je bila to zadnja tekma v karieri.

FOTO: AP
FOTO: AP

Dvoboja po sestanku krizne skupine lige in lokalnih organov pregona danes ne bodo nadaljevali, je poročal časnik L'Equipe.

Halilhodžić se je vrnil iz pokoja, da bi rešil klub pred izpadom. Naloga mu ni uspela – Nantes je iz Ligue 1 izpadel že pred zadnjim krogom, njegova poslovilna tekma pa se je sprevrgla v popoln kaos. Zadnja prvenstvena tekma proti Toulouseu ni odločala o ničemer več, a je vseeno postregla z dramatičnim in šokantnim razpletom.

Navijaška skupina Brigade Loire je igralce že pred začetkom pričakala z žvižgi, a so isti ultrasi kmalu zatem pripravili čustven trenutek za svojega junaka. Igralci in strokovni štab so Halilhodžiću pripravili špalir, na sredini igrišča pa so ga pričakali tudi družinski člani. Stadion ga je pospremil z glasnimi ovacijami. Toda slavje ni trajalo dolgo.

Že v 22. minuti je izbruhnilo nasilje. Navijači Nantesa so vdrli na igrišče in se obrnili proti lastnim igralcem. Sodnica Stephanie Frappart je tekmo takoj prekinila in igralce poslala v slačilnice. Na igrišču pa je ostal Halilhodžić. Bosanskohercegovski trener se je sam postavil po robu huliganom in se z njimi zapletel v oster besedni konflikt, medtem ko so ti lovili igralce. Varnostniki so ga morali dobesedno odvleči z igrišča.

FOTO: AP
FOTO: AP

Po poročanju francoskih novinarjev jim je ob tem dejal: "Bil sem v vojni, to ni nič." Kmalu zatem so ga kamere ujele v slačilnici – v solzah. Njegova velika nogometna zgodba se je končala na grenak način.

Legenda Nantesa

Halilhodžić je eno največjih imen v zgodovini Nantesa. V klub je prišel iz Veleža leta 1981 in v petih sezonah dosegel 112 golov na 192 tekmah. Dvakrat je bil najboljši strelec francoskega prvenstva in s klubom osvojil naslov. Nantes, nekdanji francoski velikan z osmimi naslovi prvaka, je danes v globoki krizi.

Zakaj njegova izjava ni bila naključna

Halilhodžićeve besede imajo težo. Po koncu igralske kariere se je vrnil v Mostar, kjer ga je ujela vojna v Bosni in Hercegovini. Pomagal je pri obrambi mesta, kasneje pa je bil v konfliktu med nekdanjimi zavezniki izgnan, njegovo premoženje pa uničeno. Zato je jasno, zakaj ga prizori v Nantesu niso prestrašili – a so ga vseeno zlomili.

Razlagalnik

Vojna v Bosni in Hercegovini (1992–1995) je bila za Vahida Halilhodžića izjemno travmatična izkušnja, saj ga je ujela v njegovem rojstnem mestu Mostar. Kot uspešen športnik se je znašel sredi oboroženega konflikta, kjer je bil ranjen in je moral skozi proces izgnanstva, potem ko je izgubil svoje premoženje. Ta izkušnja ga je zaznamovala za vse življenje in mu dala drugačno perspektivo na stresne situacije, kot so nogometni izgredi, saj je v svojem življenju preživel resnične življenjske nevarnosti.

FC Nantes, znan tudi pod vzdevkom 'Les Canaris' (Kanarčki), je eden najbolj prepoznavnih in zgodovinsko pomembnih nogometnih klubov v Franciji. Ustanovljen leta 1943, je klub skozi desetletja postal znan po svoji specifični nogometni filozofiji, imenovani 'jeu à la nantaise', ki temelji na hitri podaji, kolektivni igri in tehnični podkovanosti. Klub je v svoji zgodovini osvojil osem naslovov francoskega državnega prvaka in je bil dolga leta sinonim za stabilnost in nogometno eleganco v francoskem prvenstvu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
