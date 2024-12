Legende čestitale Viniciusu: Najboljši na svetu je temnopolti Brazilec

Po velikem razočaranju ob podelitvi letošnje zlate žoge je vendarle prišel čas za Viniciusa Juniorja. Nagrado, pri izboru katere sodelujejo kapetani in selektorji reprezentanc, predstavniki medijev in navijači, je 24-letni Brazilec osvojil pred drugouvrščenim Rodrijem in tretjim Judom Bellinghamom. "Zdelo se je nemogoče, da bom kdaj stal na tem odru. Prihajam iz majhnega mesta, obkroženega z revščino in kriminalom. Zdaj sem tukaj. Hvala vsem, ki ste glasovali zame, to mi pomeni ogromno. V Real Madridu želim ostati še dolgo. To je največji klub na svetu," je po prevzemu nagrade v prestolnici Katarja povedal Vinicius.

Svoja čustva je Brazilec izlil tudi na družbenem omrežju Instagram: "Danes pišem dečku, ki je videl veliko idolov dvigovati to trofejo. Prišel je njegov čas. Oziroma prišel je moj čas. Čas je, da rečem, da sem najboljši igralec na svetu. Za to sem se trdo boril. Poskušali so me razveljaviti in pomanjšati, ampak niso pripravljeni. Nihče mi ne bo govoril, za koga naj se borim in kako naj se obnašam. V Sao Goncalu (občina v Riu de Janeiru op. a.) sistemu zame ni bilo mar. Skoraj me je pogoltnilo. Zmagal sem zase in za svojo družino, z veliko podporo na tej poti: Flamengo, Real Madrid, brazilska reprezentanca in na stotine mojih soigralcev skozi leta. Ljudje, ki me vsak dan spremljajo v moji rutini. Tisti, ki me občudujejo."