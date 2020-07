Legia poljski nogometni prvak

Nogometaši Legie iz Varšave so osvojili naslov državnega prvaka za sezono 2019/20. Do odločilne prednosti pred tekmeci so prišli danes, ko so v 35. krogu premagali Cracovio iz Krakova z 2:0. Legia ima zdaj 11 točk prednosti pred lanskimi prvaki, ekipo Piast Gliwice, ter Lechom iz Poznanja, do konca pa so še trije krogi.

Naslov prvaka v letošnji koronski sezoni je za Legio skupno 14. v zgodovini in šesti v zadnjih osmih letih. S 14 naslovi pa se je varšavska ekipa na vrhu lestvice najboljših poljskih klubov izenačila z Ruchom iz Chorzowa in Gornikom Zabrze. Poljska liga se je po koronski prekinitvi nadaljevala konec maja, sprva pred praznimi tribunami. V zadnjih krogih pa lahko tekme spremlja toliko gledalcev, kot znaša četrtina kapacitete posameznega stadiona.