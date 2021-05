Lehmann izključen iz uprave zaradi rasističnega sporočila

"Ali je Dennis tukaj, da vam zapolni črno kvoto?"je vprašal Lehmannglede prisotnosti nekdanjega nemškega reprezentanta Dennisa Aoga kot strokovnega komentatorja na Skyu za Ligo prvakov med Manchester Cityjem in PSG-jem, vprašanje pa je pospremil z nasmejanim emotikonom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Očitno je Aogo zaradi napake prejel sporočilo, ki mu sicer ni bilo namenjeno. Posnetek zaslona s spornim sporočilom je objavil na Instagramu, Lehmannu pa je odgovoril: "Joj, to resno misliš? Sporočilo verjetno ni bilo namenjeno meni."

Lehmann pravi, da se je Aogu takoj opravičil in pohvalil njegovo delo strokovnega komentatorja. Za Bild je priznal, da je bilo njegovo sporočilo "nespretno ubesedeno", a naj bi bilo "pozitivno".

"Odgovoren sem za to, da je to sporočilo v aplikaciji WhatsApp prišlo na dan, to je bilo sicer zasebno sporočilo," je poskušal pojasniti, ne da bi razkril pravo ime prejemnika. Lehmann je bil v upravnem odboru Herthe kot predstavnik in svetovalec glavnega delničarja Larsa Windhorsta, lastnika Tennor Holdinga.

"Odpovedali smo svetovalno pogodbo z Jensom Lehmannom, kar pomeni konec njegove dejavnosti v upravnem odboru Herthe Berlin," je v sredo dejal tiskovni predstavnik Tennor Holdinga. "Incident ni združljiv z načeli podjetja," je dodal tiskovni predstavnik v izjavi za agencijo SID, športno podružnico francoske tiskovne agencije AFP.