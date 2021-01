Guardiola na Stamfordu pošolal Lamparda, Leicester skočil na tretje mesto

Frank Lampard je presenetil z izbiro napadalca. Prvič po oktobru je v konici napada začel Timo Werner, ki je v zadnjem času tekme začenjal na krilnem položaju, na klopi pa sta tak obsedelaOlivier Giroud in Tammy Abraham. Po poškodbi, ki jo je staknil na tekmi z Leedsom 5. decembra, pa se je v postavo domačih vrnil Hakim Ziyech. Maročan je od poletnih okrepitev pri Chelseaju zagotovo pokazal največ, zato so se navijači pričakovano nadejali boljše predstave, kot na zadnjih dveh tekmah (poraz proti Arsenalu in remi z Aston Villo, op. a.), a dobili so vsej prej kot to. Gostom se dejstvo, da je manjkalo kar pet nogometašev prve ekipe – Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia, Kyle Walkerin Gabriel Jesus–, ni poznalo.

Prvi polčas že odločil zmagovalca

Meščani so na Stamford Bridgeu povedli v 18. minuti. Z leve strani napada je žoga po asistenci Phila Fodna prišla do Ilkaya Gündogana, ki se je na robu kazenskega prostora odlično obrnil in nato z močnim strelom matiralEdouarda Mendyja. Srečanje se je ravno dobro nadaljevalo, ko je City že vodil z 2:0. Thiago Silva je naprej ponesrečeno izbil žogo, nato pa se še ni pravočasno vrnil na svojo pozicijo, kar je s pridom izkoristil ravno asistent pri prvem zadetku. Fodnu je tokrat podal Kevin De Bruyne, mladi Anglež pa je Mendyja, ki bi lahko bolje posredoval, matiral s strelom na prvo vratnico.

Da je bila mera polna, je v 35. minuti De Bruyne zabil še sam za vodstvo gostov s tremi zadetki razlike. Po prostem strelu Chelseaja se je Raheem Sterlingneovirano podal v protinapad, zadel okvir vrat, žoga pa se je Belgijcu srečno odbila na nogo za enostaven zadetek."Zopet šolska napaka Chelseaja. Sterling je bil globoko na svoji polovici, čez nekaj sekund pa že sam pred vrati Mendyja. To je konec tekme (v angleščini: game over, op. a.). Nogometaši Chelseaji, mojstri samodestrukcije, bi morali začeti pri osnovah," je za BBC tretji zadetek na tekmi komentiral nekdanji vratar angleške izbrane vrste Rob Green.

V drugem polčasu je City brez težav nadzoroval potek tekme. Dolgo je kazalo, da zadetkov ne bomo več videli, v drugi minuti sodniškega dodatka pa je častni gol za domače zabil rezervist Callum Hudson-Odoi.

'Pomembne so tri točke'

"Premier League je letos zares čudna. Vse je nenavadno. Med tekmami moraš biti biti osredotočen, drugače pa kar se da sproščen. Zadnjih šest ali sedem tekem smo pokazali pravi obraz. Danes smo igrali odlično. Škoda za prejeti zadetek, a pomembne so tri točke," je po tekmi dejal zadovoljni Pep Guardiola, ki je v taktičnem smislu povsem onemogočil Lamparda na klopi Chelseaja.