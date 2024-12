Leicester City na klop posadil Ruuda van Nistelrooya

Ruud van Nistelrooy, ki je nazadnje uspešno opravljal vlogo začasnega trenerja Manchester Uniteda, ni dolgo čakal na novo službo. 48-letnik ostaja v angleški Premier ligi, saj bo sedel na klop Leicester Cityja, s katerim je podpisal pogodbo do konca junija 2027.

"V veselje mi je pozdraviti Ruuda v Leicester Cityju," je za uradno spletno stran kluba povedal predsednik Leicestra Aiyawatt Srivaddhanaprabha in dodal: "Ruudove izkušnje, znanje in zmagovalna miselnost nam bodo nedvomno prinesli veliko vrednost in veselimo se, da ga bomo podprli pri doseganju uspehov za naše navijače in naš klub."