Leicester City z novim trenerjem

Steve Cooper se je dogovoril za triletno pogodbo in prihaja na stadion King Power, medtem ko klub nadaljuje s pripravami na vrnitev v premier ligo, po napredovanju iz championshipa v prejšnji sezoni. Cooper je po uspešnem obdobju pri Nottingham Forestu, ki ga je med letoma 2021 in 2023 vodil v premier ligo, pridobil odličen sloves trenerja in vodje. Cooper bo pri lisicah zapolnil vrzel na klopi, ki je nastala po odhodu Italijana Enza Maresce. Slednji je s Chelseajem podpisal petletno pogodbo. Maresca je kot trener Leicester City v prejšnji sezoni popeljal do naslova prvaka v drugi angleški ligi.

"Res sem navdušen in ponosen, da sem bil imenovan za vodjo prve ekipe Leicester Cityja. To je fantastičen klub z bogato zgodovino in strastnimi navijači. Navdušen sem nad delom s tako nadarjeno ekipo in veselim se izziva uresničitve naših skupnih ambicij v premier league," je za spletno stran kluba dejal Cooper. Cooper, rojen v Pontypriddu, je nadaljeval igralsko kariero v Walesu in postal eden najmlajših trenerjev, ki so pridobili profesionalno licenco, star 27 let, medtem ko je treniral za Wrexham.

Septembra 2008 je zapustil vlogo vodje razvoja mladih pri Wrexhamu, da bi se pridružil Liverpoolu kot trener nogometne akademije, kasneje pa je bil imenovan za vodjo akademije, kjer je treniral ekipo do 18 let v sezoni 2012/13. Oktobra 2014 je prevzel vodstvo angleške ekipe do 16 let, preden je bil naslednje leto imenovan za selektorja do 17 let. Maja 2017 je svojo ekipo popeljal do finala evropskega prvenstva do 17 let, preden so bili pet mesecev pozneje okronani za zmagovalce svetovnega prvenstva do 17 let.

Leicester City se ponaša z enim naslovom prvaka premier lige. Angleško prvenstvo so osvojili v sezoni 2015/16, ob tem pa imajo tudi osvojeni naslov pokala FA. Tega so osvojili v sezoni 2020/21.