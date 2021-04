Iheanacho junak super pomembne zmage Leicestra

Gostujoči orli so na King Powerju povedli v 12. minuti. Po ukradeni žogi na sredini igrišča je Eberechi Ezelepo zaposlil Wilfrieda Zahaja, ta pa je v slogu najboljših napadalcev hladnokrvno matiral vratarja Kasperja Schmeichelaza presenetljivo vodstvo Crystal Palacea. Pri izidu 0:1 je ostalo vse do konca polčasa, že na začetku drugega pa je lisicam uspelo priti nazaj v srečanje.

Po dolgi kombinaciji je žoga v kazenskem prostoru prišla do Kelechija Iheanacha, ki jo je odlično zadržal in nato prepustil Timothyju Castagnu, ta pa je nato le še postavil piko na i odlični ekipni akciji. Vse do 80. minute je nato kazalo na delitev točk, dokler ni Jonny Evans podal visoko globinsko žogo na Iheanacha, nigerijski napadalec pa je v zaključku vse storil sam in žogo z levico silovito poslal pod prečko za veliko zmago lisic in svoj 14. zadetek na zadnjih 14 tekmah. Za primerjavo, pred tem je Iheanacho za prav toliko golov v dresu Leicester Cityja potreboval kar 76 tekem.