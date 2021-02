Nova zmaga za Man City, uspešni tudi lisjaki iz Leicestra

Za zmago Manchester Cityja v Burnleyju sta v veliki meri zaslužna Gabriel Jesus in Raheem Sterling , ki sta se podpisala pod zadetka, ki sta padla že v prvem polčasu. Znova je dobro partijo odigral tudi Ilkay Gündogan , ki se je izkazal s podajo pri drugem zadetku, ki ga je v mrežo Burnleyja zabil Sterling. Manchester City z novim kompletom treh točk, še štirinajstim v tej sezoni, ostaja vodilna ekipa angleškega prvenstva, s 47 točkami imajo sinjemodri pred mestnimi rivali, nogometaši Manchester Uniteda tri točke naskoka. Zmaga Manchester Cityja bi tokrat lahko bila še precej izdatnejša, a so bili napadalci (pre)pogostokrat premalo natančni v zaključkih akcij.

Na tretjem mestu Premier League je (vsaj začasno) Leicester City, ki je prišel do zmage v Londonu, in sicer na gostovanju pri Fulhamu. Tako kot na tekmi v Burnleyju sta zadetka padla že v prvem polčasu – med strelce sta se vpisala Kelechi Iheanacho, sicer nekdanji član in otrok Man Cityja, in 22-letni branilecJames Justin. Za lisjake iz Leicestra je to bila še trinajsta zmaga sezone, s katero so vpisali 42. točko sezone.