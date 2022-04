Leicester in Roma sezono rešujeta v Konferenčni ligi

Uvedbo Konferenčne lige lahko po še ne končani prvi sezoni mirne duše označimo za zadetek v polno. Ne samo, da je manjšim klubom ponudila možnost nastopanja v Evropi, s čimer so na njihove račune kapnili prepotrebni milijoni, tudi bistveno bolj renomirana imena so jo v izločilnih bojih začela jemati resno. V polfinalu so tako ostali še Feyenoord, Marseille, Leicester in Roma. Na Kanalu A in VOYO bomo drevi od 20.45 dalje prenašali obračun lisic in sinov volkulje, ki ga bo začinil trenerski spopad Brendana Rodgersa in Joseja Mourinha.

icon-expand Nogometaši Leicester Cityja so lani osvojil FA pokal. V finalu so z 1:0 ugnali Chelsea. FOTO: AP Leicester City, ki bo na prvi tekmi v vlogi domačina, je v četrtfinalu po preobratu izločil PSV iz Eindhovna. Roma pa je potnika med štiri najboljše v paru z Bodo/Glimtom odločila na povratnem srečanju, ko je Norvežane na svojem Olimpicu razbila s 4:0. Lisicam se je v zadnjih dveh sezonah za las izmuznila Liga prvakov, v obeh primerih so v domačem prvenstvu zaključile na petem mestu. Letos so v bistveno skromnejši formi, zasedajo deseto mesto in so daleč od boja za evropske vozovnice, a si evropsko jesen še vedno lahko zagotovijo z zmago v Konferenčni ligi. Tudi zato se pričakuje, da bo Brendan Rodgers na igrišče poslal vse svoje najboljše nogometaše. Leicester je sicer sezono začel v Ligi Evropa, a je v skupinskem delu zasedel le tretje mesto. Pomlad je tako nadaljeval v Konferenčni ligi, kjer je doslej izločil Randers, Rennes in že omenjeni PSV. Proti Nizozemcem je na prvi tekmi remiziral z 0:0. Na povratni tekmi v Eindhovnu pa je vse do 75. minute celo zaostajal, a sta nato James Maddison in Ricardo Pereira poskrbela za popoln preobrat. Na drugi strani je Roma poleg Tottenhama veljala za najbolj renomirano ime v skupinskem delu Konfrenčne lige. Če se Spursom v skupini z Muro ni uspelo prebiti v nadaljnje boje, je Roma v svoji skupini zasedla prvo mesto, čeprav z veliko črno piko, ko jo je na domačih tleh Bodo/Glimt razbil s kar 6:1. V osmini finala so varovanci Joseja Mourinha izločili Vitesse, nato pa norveškemu palčku vrnili za sramoto v skupinskem delu. V italijanskem prvenstvu zasedajo peto mesto, a so po porazu z Interjem (1:3) minuli konec tedna dokončno ostali brez možnosti za preboj med najboljše štiri, saj za Juventusom sedaj zaostajajo za velikih osem točk. Zmaga v Konferenčni ligi bi za Romo predstavljala obliž na rane po dokaj skromni sezoni, zato se tudi od Mourinha pričakuje, da bo v ogenj že od prve minute poslal najboljših enajst, ki so mu v tem trenutku na voljo. icon-expand Tammy Abraham je s 24 zadetki na 48 tekmah prvi strelec rimskega velikana. FOTO: AP Leicester brez ključnih mož na sredini Tako Rodgers kot Mourinho pa imata kar nekaj težav s poškodbami. Nekdanji trener Liverpoola na domači klopi tako ne bo mogel računati na motor na sredini igrišča Wilfreda Ndidija, že dlje časa je poškodovan tudi zadnji zvezni Boubakary Soumare, isto pa velja še za izkušena branilca Ryana Bertranda in Jonnyja Evansa. Pričakuje se, da bodo trio na sredini sestavljali Maddison. Kiernan Dewsbury-Hall in Youri Tielemans, medtem ko bi v napadu lahko začel Jamie Vardy. Angleški reprezentant ima tudi letos številne zdravstvene težave. Izpustil je šest od zadnjih sedmih premierligaških tekem, na zadnji proti Aston Villi pa je le dobil nekaj priložnosti, odigral je 19 minut. Odsotnost Zaniola se bo zagotovo poznala Na drugi strani za portugalskega posebneža največjo težavo predstavlja odsotnost junaka povratne četrtfinalne tekme Nicoloja Zaniola. Nadarjeni Italijan je Bodo/Glimt potopil s hat-trickom, a ga na zadnji tekmi proti Interju ni bilo zaradi poškodbe, zato se ga ne pričakuje v začetni postavi. Manjkala bosta tudi Bryan Cristante in Leonardo Spinazzola, ki ga tako ali tako že celotno sezono ni, potem ko se je poškodoval na lanskem evropskem prvenstvu. Navijači Rome – na Otok naj bi jih dopotovalo okoli tri tisoč – bodo največ pričakovali od napadalca Tammyja Abrahama, ki je v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 24 zadetkov, od tega kar deset v Konferenčni ligi. Pri Leicestru pa bi pozornost veljalo nameniti Patsonu Dakaju, ki je v dosedanjem delu evropske sezone šestkrat meril v polno. icon-expand Polfinale Uefa Konferenčne lige: Leicester City vs. Roma FOTO: 24ur.com Verjetni začetni postavi: Leicester City: Schmeichel; Pereira, Söyüncü, Fofana, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Barnes, Maddison, Lookman; Daka/Vardy Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham