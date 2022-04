Roma po prvem polčasu vodi v Leicestru (0:1)*

In še Romina začetna enajsterica, kot se je odločil Jose Mourinho : Rui Patricio v vratih, Ibanez, Smalling in Mancini na položaju osrednjih branilcev, krilna branilca, ki bosta pomagala tudi v napadu bosta Karsdorp in Zalewski, v vezni liniji bodo od prve minute Mkhitaryan, Cristante in Pellegrini, v konici napada pa igrala Zaniolo in Abraham.

Domači trener Brendan Rodgers je izbral naslednjo postavo: Schmeichel v golu, Pereira, Fofana, Evans in Castagne v obrambni vrsti, v vezni liniji od prve minute Maddison, Tielemans in Dewsbury-Hall, zadetke pa bodo iskali Albrighton, Vardy in Lookman.

V polfinalu Konferenčne lige so tako ostali še Feyenoord, Marseille, Leicester in Roma. V boju za finale sta tekmeca angleški in italijanski klub, Leicester in Roma. Leicester City, ki je na prvi tekmi v vlogi domačina, je v četrtfinalu po preobratu izločil PSV iz Eindhovna, Roma pa je dvoboj z Bodo/Glimtom odločila na povratnem srečanju, ko je Norvežane na stadionu Olimpicu visoko premagala (4:0).

Leicester je po pričakovanjih pred svojimi navijači začel odločno, vendar brez izrazitih priložnost v uvodu in gostje so se uspešno branili. Poleg tega so postajali vedno bolj nevarni in domači navijači so bili slabe volje po slabe četrt ure igre. V protinapadu je Nicola Zalewski lepo podal Lorenzo Pellegriniju, ki je prodrl v kazenski prostor in z strelom med nogama vratarja Kasperja Schmeichla povedel Romo v vodstvo (0:1) v 15. minuti.

V 19. minuti je moral Rodgers opraviti že prvo menjavo, Timothy Castagne se je poškodoval, v igro je vstopil James Justin. V 34. minuti je Leicester prišel do prvega strela v okvir vrat, pred tem so kar nekaj poizkusov blokirali nogometaši Rome. Ademola Lookman je močno ustrelil proti vratom, toda izkazal se je vratar Rui Patricio. Prvi polčas se je končal z vodstvom rimskega moštva, v statistiki pa so bili prednosti gostitelji. V posesti žoge v odstotkih 66:34, v strelih 8:2, v okvir gola pa je bil izid izenačen (1:1).