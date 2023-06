Leicester po izpadu iz Premier lige izgubil sedem igralcev

Klub iz King Power Stadiuma se je po odlični sezoni 2013/14 v drugi angleški ligi, ki jo je s 102 točkama zaključil na prvem mestu, uvrstil v Premier ligo. Po dveh letih tekmovanja v najmočnejši angleški ligi je Leicester presenetil nogometni svet ter zgodovinsko sezono 2015/16 zaključil na prvem mestu. V prihodnjih letih je klub zapustila večina glavnih tvorcev uspeha – Riyad Mahrez je okrepil Manchester City, N'golo Kante in Ben Chilwell pa sta se preselila na Stamford Bridge. Klub iz Leicestra svoje zlate sezone ni uspel več ponoviti, letos pa se je moral po devetih zaporednih letih v prvi ligi posloviti od elite.

Lisice so včeraj na spletni strani potrdile odhod sedmih nogometašev, ki se jim je s koncem sezone iztekla pogodba v modrem dresu. Klub zapuščajo Youri Tielemans, Çalar Söyüncü, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Pérez and Tetê. Za večino od njih še ni znano, kje bodo nadaljevali svojo nogometno pot, turški reprezentant Çalar Söyüncü pa je že podpisal pogodbo z madridskim Atleticom, ki ga bo v španski prestolnici držala do junija 2027.

Omenjena sedmerica pa vsekakor ne bo predstavljala edinih odhodov iz Leicestra. Blizu prestopov je še nekaj zvezdnikov, med katerimi je vsekakor najbolj vroč občasni angleški reprezentant James Maddison, katerega vrednost portal Transfermarkt ocenjuje na 55 milijonov evrov.