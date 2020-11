Leicester po zmagi v Leedsu napredoval na drugo mesto

Leicester je na tekmi 7. kroga angleške Premier League v gosteh premagal Leeds s 4:1 in se prebil na drugo mesto. Za vodilnim Liverpoolom zaostaja točko, pred tretjeuvrščenim Tottenhamom pa ima točko prednosti. Za zmago lisic, že peto v tej sezoni, pri povratniku med angleško elito so zadeli Harvey Barnes (3.), Youri Tielemans (22., 90./11 m) in Jamie Vardy (76.), za Leeds pa je edini gol dosegel Stuart Dallas (48.).

Na sporedu še ena tekma. Na njej je Fulham premagal West Bromwich Albion z 2:0 (2:0), po prvi zmagi v tej sezoni pa je z zadnjega napredoval na 17. mesto. Za zmago zasedbe iz zahodnega dela Londona sta zadela Bobby Reidv 26. inOla Aina v 30. minuti. Vodilni Liverpool, tudi branilec naslova iz minule sezone, ima po sedmih odigranih tekmah točko prednosti pred najbližjim zasledovalcem iz Leicestra. Redsi so že v soboto na kolena položili West Ham z 2:1.



Izidi:

Wolverhampton - Crystal Palace 2:0 (2:0)



Sheffield United - Manchester City 0:1 (0:1) Burnley - Chelsea 0:3 (0:1) Liverpool - West Ham United2:1 (1:1) Aston Villa - Southampton 3:4(0:3) Newcastle United- Everton 2:1 (0:0) Manchester United -Arsenal 0:1 (0:0) Tottenham - Brighton 2:1 (1:0) Fulham- West Bromwich Albion 2:0 (2:0) Leeds - Leicester City 1:4 (0:2)