Leicester v šoku: strmoglavil predsednikov helikopter

Helikopter je vzletel kmalu po koncu tekme med domačim Cityjem in West Ham Unitedom, zaenkrat pa ni znano, če je bil na krovu Srivaddhanaprabha in če je kdo nesrečo preživel.

Fotograf videl 'ogromno ognjeno kroglo'

Na fotografijah in videoposnetkih na spletu je razvidno, da so helikopter zajeli ognjeni zublji, očitno je prišlo tudi do silovite eksplozije. Novinar Sky Sports NewsRob Dorsett je dejal, da je helikopter vzletel z zelenice stadiona, tako kot po vsaki tekmi, po nekaj sekundah pa da je strmoglavil na bližnje parkirišče. Po prvih informacijah očividcev naj bi helikopterju odpovedal repni rotor.

"Dobesedno se jim je ustavil motor in obrnil se je, slišalo se je nekakšno brnenje. Nato je utihnilo, kraki so se začeli vrteti in nato je močno počilo," pa je za BBC Radio 5 Live izjavil fotograf Ryan Brown, ki je bil na tekmi in videl vzlet helikopterja. Ko je prišel na prizorišče nesreče dodaja, da je videl "ogromno ognjeno kroglo".

Jok na recepciji in med člani kluba

"Videl sem objokane člane strokovnega štaba prve ekipe, recepcija je v tišini, ljudje le jokajo," pa je svoja opažanja delil nogometni komentator BBC Ian Stringer, ki so mu priče povedale, da je helikopter med vrtenjem strmoglavil "kot kamen".

Na družbenih omrežjih so se že oglasili nekateri nogometaši Leicestra, denimo napadalec Jamie Vardy, ki čakajo na novice.