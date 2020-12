Leicester vzel mero Tottenhamu za preboj na drugo mesto na lestvici

Jose Mourinho, trener Tottenhama, je do uspeha znova poskušal priti z okrepljeno obrambo in protinapadi. A taka igra četi Brandona Rodgersa, ki doslej portugalskega stratega še nikoli ni premagal, ni povzročala večjih težav. Bili so boljši, povedli pa so v izdihljajih prvega polčasa, ko je Serge Aurier storil neumen prekršek v kazenskem prostoru, brez potrebe se je zaletel v hrbet Wesleyja Fofane. Z bele točke je bil zanesljiv Jamie Vardy.

Tottenham je imel v prvem delu le eno priložnost. Harry Kane je po kotu z glavo streljal čez gol. Tudi na začetku drugega dela so bili nemočni. V 48. minuti so imeli srečo, ko je James Maddison premagal Huga Llorisa, a je VAR pokazal, da je bil pred tem za nekaj milimetrov v nedovoljenem položaju. V 60. minuti pa so gosti vendarle povišali vodstvo, potem ko je Vardy po protinapadu v kazenskem prostoru preskočil Mousso Sissokoja, po njegovem strelu pa je žoga zadela Tobyja Alderweirelda in se odbila za hrbet Llorisa.