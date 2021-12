Leicester z visoko zmago proti srakam prekinil serijo slabših rezultatov

Z 22. točko sezone so varovanci Brendana Rodgersa pred pestrim decembrskim dogajanjem znova malce lažje zadihali. A zmaga proti ekipi, ki domuje pri dnu ligaške lestvice, je bila za lisjake vendarle pričakovana. West Ham je že tretjič v sezoni prejel štiri zadetke, a ob tem se je prvič zgodilo, da ni dal nobenega. Na drugi strani so lisjaki potrdili, da doma igrajo precej bolje kot v gosteh: to je bila namreč že četrta domača zmaga Leicestra v tej sezoni Premier League. Za to so najbolj zaslužni Youri Tielemans (dva zadetka, eden iz enajstmetrovke), Patson Daka in James Maddison, ki je v 85. minuti postavil končni izid obračuna (4:0). Najboljši strelec lisjakov, Jamie Vardy, je tokrat obsedel na klopi za rezerviste.