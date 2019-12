Leicester zajezil govorice: Rodgersu nova pogodba ob zanimanju Arsenala

Arsenal bo tako naslednika baskovskega stratega Unaija Emeryjaočitno moral poiskati drugje, potem ko je bil Brendan Rodgers bojda med glavnimi kandidati za to, da bi sedel na klop enega zgodovinsko največjih angleških klubov. Rodgers očitno ostaja zvest Leicester Cityju, potem ko je nekdanji pomočnik Joseja Mourinha pri Chelseaju in trener Swansea Cityja, Liverpoola ter Celtica z "lisjaki" podaljšal pogodbo do junija 2025.

ARSENAL

Rodgersovo moštvo, ki ga je Severni Irec prevzel februarja, je hit nove sezone in drži visoko drugo mesto v Premier League. Leicester je prejel najmanj golov v elitni ligi (9) in ima osem točk manj od vodilnega Liverpoola, medtem ko branilec zadnjih dveh naslovov Manchester City zaostaja za dodatne tri točke. Prejšnji mesec so razkritja, da ima Rodgers v pogodbi z Leicestrom odkupno klavzulo, dvignila veliko prahu, a je 46-letni strokovnjak od tedaj večkrat poudaril, da želi ostati v klubu.

Gradi za prihodnost

"Ko sem sprejel odločitev, da pridem k Leicester Cityju, sem to storil zato, ker me je navduševala usmeritev kluba in uporaba mojih izkušenj na tem popotovanju,"je po objavi vesele novice dejal Rodgers. "Sem sem prišel z namenom, da nekaj dodam in pomagam klubu graditi prihodnost. Podedoval sem izjemno ekipo sodelavcev, ki so predani napredku in izboljševanju, imamo pa skupino igralcev, s katerimi je užitek delati vsak dan."

LEICESTER

Sezona se je sicer začela z remijema, od tedaj pa je Leicester dobil 11 od zadnjih 13 tekem (zadnjih sedem v nizu) ter s tem prehitel Man. City, ki so mu pred sezono poznavalci napovedovali nov naslov oziroma tesen boj z Liverpoolom pri vrhu lestvice. To je že druga odmevna zgodba o uspehu Leicestra v zadnjih sezonah, potem ko so "lisjaki" pod taktirko italijanskega trenerja Claudia Ranierijaleta 2016 šokantno osvojili državni naslov.

Guardiola: Mislim, da bo Arteta ostal do konca sezone

Josep Guardiola je medtem že dejal, da pričakuje, da bo njegov pomočnik na klopi Man. Cityja Mikel Artetaostal v klubu, potem ko tudi Baska (spet) povezujejo z nekdanjim delodajalcem iz severnega Londona, kjer po slovesu Emeryja člansko moštvo za zdaj vodi še en legendarni nogometaš "topničarjev" Fredrik Ljungberg.

"Če je Arsenal dal ponudbo za Arteto? Ne. Potoval je v Burnley in jutri bo spet (sedel, op. a.) blizu mene proti Unitedu,"je pred mestnim derbijem z Manchester Unitedom za Sky Sportsdejal Guardiola. "Upajmo, da bo ostal do konca sezone, nato pa ne vem, kaj se bo zgodilo. Če bo tu do konca sezone? Mislim, da bo."

LESTVICA

PARI