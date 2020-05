Leipzig (brez Kampla) doma znova oddal točki, zdaj že na minus 9

Leipzig bi se z zmago izenačil z Borussio Dortmund na drugem mestu, potem ko so Erling Haaland in druščina v torek izgubili derbi z Bayernom . A RB Leipzig 'darila' ni znal izkoristiti, čeprav je v 68. minuti tekme že vodil z 2:1. Slabih deset minut pred iztekom rednega dela je z nespametnim posredovanjem 11-metrovko zakrivil rezervist Ademola Lookman , ki je zamenjal hrvaškega vezista Danija Olma . Najstrožjo kazen je v gol spremenil 24-letni poljski napadalec Krzysztof Piatek , ki se je v Nemčijo iz italijanske Serie A preselil konec januarja letos.

Gostje so sicer v Leipzigu povedli z zadetkom srbskega vezista Marka Grujića, ki je lepo nastavil nogo po podaji s kota, na 1:1 pa je še pred iztekom prvega polčasa z natančnim strelom z glavo izenačil Lukas Klostermann. Leipzig je nato prišel do vodstva z golom Patrika Schicka (večji del krivde za zadetek gre pripisati vratarju Runeju Jarsteinu, ki je žogo ob slabem posredovanju nespretno porinil v lastno mrežo), za končnih 2:2 pa je, kot že zapisano, poskrbel Piatek. Velja dodati, da je Leipzig od 63. minute dalje igral z igralcem manj, saj je drugi rumeni karton (posledično rdečega) prejel branilec Marcel Halstenberg. Leipzig, ki je še kako 'živ' tudi v Ligi prvakov, kjer se je že uvrstil med osem najboljših ekip, je po vrnitvi Bundeslige dvakrat remiziral in enkrat zmagal. Na drugi strani je Hertha dobila dve tekmi, enkrat (danes) pa remizirala.