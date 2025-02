Šeško znova v polno, a Leipzig le do točke

Za Benjamina Šeška je to deseti ligaški gol v sezoni, toda tako kot drugi slovenski nogometaš v saški ekipi Kevin Kampl (oba sta odigrala celoten dvoboj) ne more biti zadovoljen le s točko. Leipzig je bil favorit v obračunu s Heidenheimom, ki se bori za obstanek, a je slednji poskrbel za presenečenje. V prvem polčasu je hitro povedel, do 13. minute je bilo že 2:0 (Marvin Pieringer, Mathias Honsak), domači so do konca prvega dela znižali z golom Loisa Opende.

V nadaljevanju so se domači mučili z obrambno naravnanimi tekmeci, so pa po posredovanju Vara dobili enajstmetrovko, ki jo je v 64. minuti z natančnim strelom izkoristil Šeško. Ta je imel še eno lepo priložnost, ob koncu tekme pa bi lahko dvoboj odločil tudi Kampl, a ni bil dovolj natančen.

Leipzig ima zdaj 38 točk, toliko kot peti Mainz. Heidenheim pa je po novem pri 15 in je skočil na 16. mesto.