Leipzig od PSG-ja dokončno odkupil Xavija Simonsa

Nemški nogometni prvoligaš Leipzig, katerega člana sta tudi Benjamin Šeško in Kevin Kampl, je od francoskega velikana Paris Saint-Germaina dokončno odkupil nizozemskega reprezentanta Xavija Simonsa, so potrdili v obeh klubih. Simons, ki je na 60 tekmah za Leipzig prispeval 15 golov in 19 podaj, je podpisal pogodbo do 30. junija 2027.