Leipzig po izpadu v pokalu poražen v Mainzu, Bayer z novo zmago trdno na vrhu

Bayer je to sezono točki oddal le v gosteh proti Bayernu (2:2) in ima na lestvici 28 točk. Bavarci bodo derbi proti Borussii iz Dortmunda pričakali s 23 točkami, Borussia ima na četrtem mestu še dve manj. Vmes je še Stuttgart, ki je zbral 21 točk.

Lekarnarji iz Leverkusna so na tekmi v Hoffenheimu po golih Floriana Wirtza (9. minuta) in Alexa Grimalda (45.) že vodili z 2:0, a so domači v prvi tretjini drugega polčasa izenačili. Zadela sta Anton Stach (56.) in Wout Weghorst (58.). Za končnih 3:2 je v 70. minuti še drugič na tekmi zadel zadel Alejandro Grimaldo .

Borussia Mönchengladbach je v gosteh pri Freiburgu že vodila s 3:1, a se je morala po enajstmetrovki globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa zadovoljiti z remijem 3:3. Köln in Augsburg sta se razšla brez zmagovalca (1:1).

Na edini preostali popoldanski tekmi je Eintracht Frankfurt nadaljeval dobre predstave in v gosteh ugnal Union Berlin s 3:0. Berlinčani, to sezono udeleženci skupinskega dela lige prvakov, so trenutno s šestimi točkami v coni izpada na 16. mestu tik pred Mainzem in Kölnom, ki je zadnji. Že v petek je Bochum v gosteh premagal Darmstadt z 2:1, v nedeljo pa bo še obračun Wolfsburga in Werderja iz Bremna.

Izidi 10. kroga nemške Bundeslige:

- petek, 3. november:

Darmstadt - Bochum 1:2 (1:1)

- sobota, 4. november:

Köln - Augsburg 1:1 (1:1)

Freiburg - Borussia Mönchengladbach 3:3 (1:3)

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2:3 (0:2)

Mainz - Leipzig 2:0 (0:0)

(Kevin Kampl je odigral 81 minut za Leipzig)

(Benjamin Šeško je v igro vstopil v 67. minuti za Leipzig)

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 0:3 (0:2)

18.30 Borussia Dortmund - Bayern München