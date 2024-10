Leipzig z novo zmago skočil na vrh lestvice

Pred tem krogom sta bila Leipzig in Bayern na vrhu izenačena s po 17 točkami, obe ekipi sta kot zadnji v Nemčiji še brez poraza, Bavarci so bili prvi zaradi boljše razlike v zadetkih.

Vsaj do nedelje je zdaj z 20 točkami prvi Leipzig, ki pa je šele v drugem polčasu pokazal moč v obračunu s tretjim Freiburgom. Ta je povedel z zadetkom Ritsuja Doana v prvem polčasu. V drugem pa so začeli zadevati tudi domači. Willi Orban je izenačil že v 47. minuti, za zmago pa sta nato zadela še Lutsharel Geertruida in Lois Openda.

Slovenska igralca v Leipzigu sta začela v prvi postavi, Benjamin Šeško je igral do 65. minute, Kevin Kampl pa celo tekmo.

Spodrsnilo pa je Borussii Dortmund, ki je še na četrtem gostovanju v sezoni izgubila. Tokrat je bil z 2:1 boljši Augsburg, po hitrem vodstvu gostov v prvem delu je za preobrat z dvema goloma poskrbel Alexis Claude-Maurice.

Stuttgart je z 2:1, zadela sta El Bilal Toure in Deniz Undav, premagal novinca iz Kiela, ki tako še vedno čaka na prvo zmago v Bundesligi.