Leipzig povozil Hertho, po porazu Wolfsburga Bayern sam na vrhu lestvice

Nogometaši RB Leipziga so v 6. krogu nemške Bundeslige na domačem stadionu zmleli zasedbo Herthe Berlin (6:0) in vpisali drugo zmago sezone. Kevin Kampl je tekmo začel in igral do 65. minute. Po porazu Wolfsburga pri Hoffeinheimu (1:3) je zdaj Bayern sam na vrhu ligaške lestvice s 16 točkami.

icon-expand Kevin Kampl FOTO: AP RB Leipzig, pri katerem je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl tekmo začel in igral do 65. minute, je v tekmo vstopil silovito, prav tako pa jo je tudi zaključil. Že v 16. minuti je mrežo gostov iz Berlina načel francoski vezist Christopher Nkunku, sedem minut pozneje pa se je med strelce vpisal še danski napadalec Yussuf Poulsen, ki mu je podal prav Nkunku. Tik pred iztekom prvega polčasa je na 3:0 povišal še Nkunkujev rojak Nordi Mukiele. V drugem polčasu se je med strelce vpisal še Emil Forsberg, ki je uspešno realiziral enajstmetrovko, v 70. minuti pa je svoj drugi gol na tekmi zabil Nkunku. Končnih 6:0 za domačo zasedbo je v 77. minuti postavil malijski reprezentant Amadou Haidara. Za Leipzig je to bila 'šele' druga zmaga sezone, Hertha pa je vpisala še četrti ligaški poraz. Prvi poraz Wolfsburga

Wolfsburg, ki je sezono sicer odlično začel in bil pred tem krogom izenačen z Bayernom, je tokrat ugledal prvi ligaški poraz. Za volkove je bilo usodno gostovanje v Sinsheimu. Hoffenheim se je razveselil domače zmage s 3:1, volkovi pa so ostali pri osvojenih 13 točkah. Za zmago domače zasedbe so zadeli Andrej Kramarić, Christoph Baumgartner in Pavel Kaderabek. Častni gol za goste je dosegel Ridle Baku. PREBERI ŠE Bayern do zmage pri zadnjemu Greuther Fürthu, Lew ostal brez rekorda Bundesliga, 6. krog, sobotne tekme:

Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:0 Hoffenheim - Wolfsburg 3:1 (1:1) Eintracht - FC Köln 1:1 (1:1) Bayer Leverkusen - Mainz 1:0 (0:0) RB Leipzig - Hertha Berlin 6:0 (3:0)

Statistika Kevina Kampla na tekmi s Hertho