Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Leipzig pripeljal zamenjavo za Šeška

Leipzig, 15. 08. 2025 15.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Nemški nogometni prvoligaš RB Leipzig že ima novega napadalca. Brazilec Romulo je zamenjava za Slovenca Benjamina Šeška, ki je odšel k Manchester Unitedu. 23-letni napadalec je z Biki podpisal 25 milijonov evrov (z bonusi) vredno pogodbo do leta 2030.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Romulo prinaša močno postavo, čisto tehniko in oster pogled za gol. V napadu ga je mogoče fleksibilno uporabljati - tako kot tradicionalno številko 9 kot tudi v bolj vsestranskih vlogah," je dejal športni direktor Leipziga Marcel Schäfer.

Preberi še Amorim navdušil slovenske navijače: Šeško je pripravljen

"Še posebej nas je navdušilo, kako hitro se je prilagodil različnim ligam in igralnim sistemom v Braziliji in Turčiji. Prepričani smo, da bo naši igri dal nov zagon in naš napadalni profil naredil še bolj vsestranski," je dodal Schäfer. Leipzig je minulo sezono končal na sedmem mestu Bundelige.

nogomet leipzig šeško romulo
Naslednji članek

Povezovalo se ga je z Mariborom, končal na Nizozemskem

Naslednji članek

Čeferin: Nisem zagovornik, da se športnikom prepove tekmovati

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089