Leipzig pripeljal zamenjavo za Šeška

"Romulo prinaša močno postavo, čisto tehniko in oster pogled za gol. V napadu ga je mogoče fleksibilno uporabljati - tako kot tradicionalno številko 9 kot tudi v bolj vsestranskih vlogah," je dejal športni direktor Leipziga Marcel Schäfer .

"Še posebej nas je navdušilo, kako hitro se je prilagodil različnim ligam in igralnim sistemom v Braziliji in Turčiji. Prepričani smo, da bo naši igri dal nov zagon in naš napadalni profil naredil še bolj vsestranski," je dodal Schäfer. Leipzig je minulo sezono končal na sedmem mestu Bundelige.