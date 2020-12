Leipzig s Kamplom zlahka prek Werderja, visok poraz Borussie Dortmund

Kevin Kampl je za RB Leipzig, ki je s sedmo zmago vknjižil še 24. točko sezone, odigral celoten prvi polčas, nato pa ob vodstvu rdečih bikov z 2:0 ostal v garderobi med obema polčasoma. Leipzig je v vodstvo sicer popeljal Marcel Sabitzer. Avstrijec je zadel z bele točke, in sicer v 26. minuti tekme. 15 minut pozneje je na 2:0, kar je bil tudi končni izid tekme v Leipzigu, povišal španski vezist Dani Olmo. Leipzig po 11. krogu ostaja pri zgolj enem porazu, Werder pa je je v tej sezoni zbral le dve zmagi v nemški Bundesligi.

Ni Haalanda, ni zmag

Slabo pa se je znova odrezala Borussia Dortmund, ki je tudi tokrat nastopila brez poškodovanega Erlinga Brauta Haalanda. Čudežni norveški deček, ki podira rekord za rekordom, je očitno izjemno pomemben člen ekipe iz Dortmunda, saj je ta brez Haalanda v zadnjem času tudi brez zmage v nemškem prvenstvu. Tudi sicer statistika Borussie brez poškodovanega Norvežana na zadnjih štirih tekmah ni rožnata: ena zmaga (nad Zenitom v Ligi prvakov), dva remija in poraz. Tokrat je bil usoden Stutgart, ki je Borussio ponižala kar z neverjetnih 5:1. Blestel je nogometaš iz Konga Silas Wamangituka, ki se je podpisal pod dva zadetka in podajo. Svoje so dodali še Philipp Forster, Nicolas Ivan Gonzalezin Tanguy Coulibaly.

Bundesliga, 11. krog:

RB Leipzig – Werder Bremen2:0 (2:0)

Sabitzer 26./11-m, Olmo 41.

Borussia Dortmund - Stuttgart 1:5 (1:1)

Reyna 39.; Wamangituka 26., 53., Forster 60., Coulibaly 64., Gonzalez 90+1.

Freiburg- Arminia Bielefeld 2:0 (0:0)

Mainz - FC Köln 0:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin 1:1(0:0)

Ob 18.30:

Union Berlin - Bayern München