'S Kevinom smo imeli več pogovorov, odločitev še ni bila sprejeta'

Kevin Kampl FOTO: Profimedia

Kevin Kampl ima pogodbo z Leipzigom do konca letošnje sezone, vendar pa nemški mediji poročajo, da je slovenski vezist klub že zapustil oziroma se z njimi dogovarja za predčasno prekinitev pogodbe. Na namigovanja, da je Kampl, ki ga je ob poškodbah v zadnjem obdobju prizadela še bratova smrt, že odigral svojo zadnjo tekmo za Leipzig, so se odzvali tudi pri nemškem prvoligašu. Iz Leipziga so sporočili, da so s Kamplom na vezi in da končna odločitev o nadaljevanju njegove kariere še ni bila sprejeta.

"V zadnjih nekaj tednih smo imeli s Kevinom več odkritih in iskrenih pogovorov o teh zelo posebnih okoliščinah in njegovih družinskih razmerah. Na mizi je več možnosti, vendar še ni bila sprejeta nobena odločitev. Če je kaj za objaviti, je seveda tudi od Kevina odvisno, da nam to sporoči," je besede športnega direktorja Marcela Schäferja povzela uradna spletna stran nemškega prvoligaša. Schäfer je poudaril, da gre za zelo občutljivo zadevo, javnost pa naprosil za več razumevanja. "To je zasebna situacija, želel bi si več obzirnosti in tankočutnosti od nekaterih ljudi, še posebej, ker še ni nič odločeno."