Nogomet

'S Kevinom smo imeli več pogovorov, odločitev še ni bila sprejeta'

Leipzig, 21. 12. 2025 15.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Kevin Kampl

Nemški mediji v zadnjih dneh poročajo, da je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl že odigral svojo zadnjo tekmo za Leipzig. Na ta namigovanja so se odzvali tudi pri nemškem prvoligašu. Kot pravijo, so imeli s Kamplom več odkritih pogovorov, sprejeli pa še niso nobene odločitve, zato javnost naprošajo za obzirnost.

Kevin Kampl
Kevin Kampl
FOTO: Profimedia

Kevin Kampl ima pogodbo z Leipzigom do konca letošnje sezone, vendar pa nemški mediji poročajo, da je slovenski vezist klub že zapustil oziroma se z njimi dogovarja za predčasno prekinitev pogodbe.

Na namigovanja, da je Kampl, ki ga je ob poškodbah v zadnjem obdobju prizadela še bratova smrt, že odigral svojo zadnjo tekmo za Leipzig, so se odzvali tudi pri nemškem prvoligašu. Iz Leipziga so sporočili, da so s Kamplom na vezi in da končna odločitev o nadaljevanju njegove kariere še ni bila sprejeta.

Preberi še Kampl zaradi družinske tragedije prekinil kariero

"V zadnjih nekaj tednih smo imeli s Kevinom več odkritih in iskrenih pogovorov o teh zelo posebnih okoliščinah in njegovih družinskih razmerah. Na mizi je več možnosti, vendar še ni bila sprejeta nobena odločitev. Če je kaj za objaviti, je seveda tudi od Kevina odvisno, da nam to sporoči," je besede športnega direktorja Marcela Schäferja povzela uradna spletna stran nemškega prvoligaša.

Schäfer je poudaril, da gre za zelo občutljivo zadevo, javnost pa naprosil za več razumevanja. "To je zasebna situacija, želel bi si več obzirnosti in tankočutnosti od nekaterih ljudi, še posebej, ker še ni nič odločeno."

Preberi še Leverkusen po zmagi nad Leipzigom skočil na tretje mesto

Kot je še izpostavil športni direktor Leipziga, je prioriteta kluba vseskozi igralčeva dobrobit. "Najpomembnejša stvar za nas, ki je vplivala tudi na naše delovanje v zadnjih nekaj tednih, je dobro počutje Kevina in njegove družine."

rb leipzig kevin kampl

