Leipzig tudi z golom Wernerja še brez zmage, Eintracht do prve točke v sezoni

Osrednji mik tekme v Leipzigu je bila vrnitev domačega zvezdnika Tima Wernerja , ki se je po prestopu iz Chelseaja po dveh letih spet vrnil v moštvo. Dobil je priložnost že na prvi tekmi, medtem ko je Kevin Kampl začel na klopi. Domači so v prvem polčasu hitro dosegli dva gola, a so sodniki tako zadetek Danija Olma kot Nkunkuja razveljavili zaradi igre z roko in prepovedanega položaja.

Že pred tekmo pa je Christopher Nkunku dobil nagrado časnika Kicker za najboljšega nogometaša leta v Nemčiji. Ta je v glasovanju premagal nekdanjega Bayernovega zvezdnika Roberta Lewandowskega . Francoz je sicer pred to sezono dobil tudi že nagrado za najboljšega v sezoni 2021/22 po izboru trenerjev in kapetanov Bundeslige.

V preostalih popoldanskih tekmah je poraženec evropskega superpokala Eintracht Frankfurt igral pri Herthi in iztržil 1:1 ter prvo točko v sezoni. Domači so povedli z zadetkom Suada Serdarja, izenačil je Daichi Kamada. Hoffenheim in Bochum sta že do 25. minute dosegla štiri gole, za goste je bil dvakrat uspešen Simon Zoller, na koncu pa je za poln izkupiček domačih zadel Munas Dabbur v 88. minuti.

Leverkusen je gostil Augsburg in izgubil z 1:2. Za domače je za izenačenje ob koncu prvega dela poskrbel Charles Aranguiz, a je nato Andre Hahn v 82. minuti zadel za zmago Augsburga. Povratnik med prvoligaše Werder Bremen je igral s Stuttgartom in z zadetkom Oliverja Burkeja v 90. minuti prišel do točke za 2:2.

Že v petek je Borussia Dortmund po preobratu in treh golih v zadnjih 15 minutah premagala Freiburg s 3:1. Prvak Bayern München pa bo v nedeljo gostil Wolfsburg, takrat bosta igrala tudi Mainz in Union Berlin.