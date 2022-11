Leipzig z zmago v Bremnu začasno na drugo mesto

Zvečer bo imel Bayern priložnost, da poveča naskok pred tekmeci, prvaki bodo gostovali pri zadnji ekipi lige v Gelsenkirchnu. Ostale ekipe z vrha bodo igrale v nedeljo; Eintracht Frankfurt bo gostoval pri Mainzu, derbi kroga pa bo obračun drugega in tretjega pred tem krogom, berlinskega Uniona in Freiburga.

Leipzig bi, če bi danes zmagal, začasno skočil na drugo mesto. To mu je tudi uspelo, goste je v vodstvo povedel Andre Silva v prvem polčasu, izenačil je Christian Gross v drugem polčasu. Odločilni gol je Xaver Schlager dosegel v 70. minuti. Kevin Kampl je tekmo začel na klopi in igral od 77. minute, ko je zamenjal Amadouja Haidaro .

Že v petek sta se pomerili obe Borussii in tista iz Dortmunda je zapravila priložnost za vsaj začasni skok pod vrh. Gladbach je slavil s 4:2.

Tik pred začetkom SP v Katarju pa v Nemčiji narašča tudi protestna akcija navijačev. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so konec tedna na številnih stadionih, tudi prvoligaških, navijači izobesili transparente z napisi, da naj ljubitelji nogometa bojkotirajo SP v Katarju, izpostavili so dogajanje v Berlinu in Augsburgu. Akcija navijaškega bojkota SP 2022 v Nemčiji sicer traja že nekaj tednov, sega pa vse od prvoligaških klubov do nižjeligaških.