Leipzig z nekaj težavami do treh točk

Kevin Kampl je za Leipzig igral do 63. minute, ko ga je zamenjal Tyler Adams. Za Leipzig, ki je krog začel s sedmimi točkami zaostanka za vodilnim klubom, zdaj je začasno na -4 (44:48), sta že v prvem polčasu zadela Dani Olmo in Christopher Nkunku. V nadaljevanju pa je bil Augsburg nevarnejši, si pripravil nekaj lepih priložnosti, v 77. minuti pa je po uspešno izvedeni enajstmetrovki znižal Daniel Caligiuri. A kljub pritisku gostov v zadnjih minutah se izid ni več spremenil in zmaga je ostala v Leipzigu.

Večina tekem bo v soboto in nedeljo. Od vodilnih ekip bosta v soboto igrala šesta Borussia Dortmund, ki bo gostila Hoffenheim, ter peti Bayer Leverkusen proti Mainzu, v nedeljo bo četrti Eintracht gostil Köln, tretji Wolfsburg pa sedmo Borussio Mönchengladbach. Vodilni Bayern bo zaradi nastopa na klubskem svetovnem prvenstvu svojo tekmo z Arminio igral šele v ponedeljek.

Prav danes sicer nemški mediji poročajo tudi o bodoči selitvi Francoza Dayota Upamecana iz Leipziga, ki naj bi že v naslednji sezoni postal član Bayerna. Kot poročata časnika Kicker in Bild, bodo Bavarci plačali 43 milijonov evrov odkupne klavzule, saj ima Upamecano pri Leipzigu, ki prestopa ni potrdil, pogodbo še do leta 2023.